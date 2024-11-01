植物奶比較｜比牛奶更健康？營養師話你知營養價值及熱量高低

註冊營養師蔡樂怡表示，近年植物奶愈來愈受歡迎，種類越來越多，而植物奶其實是由不同的植物提煉出來，卻不可以完全取代牛奶。她解釋，因為牛奶含有豐富的蛋白質，一杯已經能提供7克優質蛋白質，遠勝過其他植物奶，而且牛奶也有豐富的鈣質以及維他命。

不過，對於素食主義者來說，植物奶無疑是他們的替代品。市面常見有6款植物奶，以下為大家逐一解構它的營養價值。首先是「豆奶」，豆奶與牛奶最相近，一杯豆奶就含有4.5克蛋白質，而且熱量比牛奶更低。提提大家，豆類雖然也含有較高的鈣質，但大部份的鈣質在製作過程中已被過濾掉，如果沒有後期添加，豆奶含有的鈣質會比牛奶少。

減肥人士可選擇無添加糖燕麥奶

至於「燕麥奶」，其蛋白質不及牛奶和豆奶，但燕麥含有水溶性纖維β-聚葡萄糖，有降膽固醇的作用。燕麥奶含有較高的碳水化合物，能提供能量，但如果正在減肥或控制血糖、三酸甘油脂等人士就要特別留意，選擇無添加糖的燕麥奶。

第三是「杏仁奶」，杏仁奶含有豐富的蛋白質，但杏仁在製作杏仁奶的過程中被隔走，再加入大量水份稀釋，所以杏仁奶的蛋白質含量並不高，杏仁奶的卡路里較低，適合減肥人士。第四是「椰子奶」，其蛋白質含量偏低，而且含有較多飽和脂肪，過量飲用椰子奶，有機會增加血液的壞膽固醇。

第五是「藜麥奶」，其卡路里相對其他植物奶較高，接近一杯全脂奶，但藜麥奶有豐富的碳水化合物，雖然脂肪低，但蛋白質並不豐富。最後一款是「米奶」，其含有豐富的碳水化合物，脂肪低，但就含有較低的蛋白質。不過，正在減肥或控制血糖、三酸甘油脂等人士就未必適合。