植物肉｜兩種人食用「植物肉」要注意！營養師教睇營養標籤

從各大新聞、廣告，甚至是餐廳的菜單中，不難看出「植物肉」已逐步踏進民眾日常生活！尤其當咬下飄香的漢堡，那宛如真肉的質地與色澤，真讓人感到奇妙。

「植物肉」植物性原料加工 素食者新選擇

營養師侯沂錚表示，面對畜牧業所帶來的環境污染，以及預估2050年可能達到供需市場失衡的缺肉議題，都讓「植物肉」宛如時代下的飲食解方。其實「植物肉」，字面含意看似衝突卻相當直白，顧名思義就是透過植物性原料加工製作成仿真的肉品，也讓素食者多一種選擇。