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健康
2024-06-13 15:30:00

植髮風險如何？3種手術要點揀？即睇好壞及術後副作用

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植髮風險如何？3種手術要點揀？即睇好壞及術後副作用

植髮風險如何？3種手術要點揀？即睇好壞及術後副作用

男士有脫髮問題，不但影響外觀，更降低自信心。近年有不少人選擇植髮，希望可以找回自信。植髮手術的原理其實是將健康的毛囊種植於落髮位置，直接增加頭髮密度，到底植髮的過程如何？有甚麼副作用？這篇文章立即為大家拆解。

防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖） 防脫髮、護髮方法。（am730製圖）

植髮是永久的？

植髮時，一般會採取後尾枕的毛囊，經手術的方式移植到頭頂或前額等掉髮部位，令本來脫髮的位置重新長出頭髮。因毛囊結構的關係，就算日後也不會因雄性荷爾蒙而再次掉髮，效果亦是永久的。

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植髮風險如何？3種手術要點揀？即睇好壞及術後副作用

人人也可植髮？

人人也可植髮？

雖然植髮一勞永逸，看似十分方便，但其實有部分人是不適合植髮的！包括：

  • 壓力型落髮、產後落髮、缺乏某些營養素造成的掉髮
  • 掉髮範圍太大
  • 有疤痕或是蟹足腫患者
  • 瀰漫性掉髮

植髮方法一：FUT(割頭皮)

將一部分頭皮連毛囊一併取下，再將毛髮分好再種回植髮區

好處：快、便宜

壞處：疤痕較大

 

植髮方法二：FUE(鑽毛囊)

將每束約23條的頭髮，梅花間竹地取用。

好處：傷口細、不明顯、復元快、較自然

壞處：取毛囊時間更長、收費更貴

 

植髮方法三：DHI®植髮

微創手術，利用特製儀器進行

好處：創傷性極小、疤痕小、像真度高

壞處：費用最貴、需要足夠毛髮

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植髮有冇副作用？

有冇副作用？

植髮手術的風險很低，最嚴重為對麻醉藥敏感，但每40萬人中只會有一個過敏。而進行植髮手術後，患者有機會出現疼痛、腫脹、瘀傷、出血等，也有人的頭皮在術後變得麻木，但多屬暫時性。

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