植髮風險如何？3種手術要點揀？即睇好壞及術後副作用

男士有脫髮問題，不但影響外觀，更降低自信心。近年有不少人選擇植髮，希望可以找回自信。植髮手術的原理其實是將健康的毛囊種植於落髮位置，直接增加頭髮密度，到底植髮的過程如何？有甚麼副作用？這篇文章立即為大家拆解。

植髮是 永久的？ 植髮時，一般會採取後尾枕的毛囊，經手術的方式移植到頭頂或前額等掉髮部位，令本來脫髮的位置重新長出頭髮。因毛囊結構的關係，就算日後也不會因雄性荷爾蒙而再次掉髮，效果亦是永久的。

人人也可植髮？ 雖然植髮一勞永逸，看似十分方便，但其實有部分人是不適合植髮的！包括： 壓力型落髮、產後落髮、缺乏某些營養素造成的掉髮

掉髮範圍 太大

有疤痕或是蟹足腫患者

瀰漫性掉髮

植髮方法一： FUT( 割頭皮 ) 將一部分頭皮連毛囊一併取下，再將毛髮分好再種回植髮區。 好處：快、便宜 壞處：疤痕較大 植髮方法二： FUE( 鑽毛囊 ) 將每束約2至3條的頭髮，梅花間竹地取用。 好處：傷口細、不明顯、復元快、較自然 壞處：取毛囊時間更長、收費更貴 植髮方法三： DHI® 植髮 微創手術，利用特製儀器進行。 好處：創傷性極小、疤痕小、像真度高 壞處：費用最貴、需要足夠毛髮