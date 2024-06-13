植髮風險如何？3種手術要點揀？即睇好壞及術後副作用

男士有脫髮問題，不但影響外觀，更降低自信心。近年有不少人選擇植髮，希望可以找回自信。植髮手術的原理其實是將健康的毛囊種植於落髮位置，直接增加頭髮密度，到底植髮的過程如何？有甚麼副作用？這篇文章立即為大家拆解。
植髮是永久的？
植髮時，一般會採取後尾枕的毛囊，經手術的方式移植到頭頂或前額等掉髮部位，令本來脫髮的位置重新長出頭髮。因毛囊結構的關係，就算日後也不會因雄性荷爾蒙而再次掉髮，效果亦是永久的。
人人也可植髮？
雖然植髮一勞永逸，看似十分方便，但其實有部分人是不適合植髮的！包括：
- 壓力型落髮、產後落髮、缺乏某些營養素造成的掉髮
- 掉髮範圍太大
- 有疤痕或是蟹足腫患者
- 瀰漫性掉髮
植髮方法一：FUT(割頭皮)
將一部分頭皮連毛囊一併取下，再將毛髮分好再種回植髮區。
好處：快、便宜
壞處：疤痕較大
植髮方法二：FUE(鑽毛囊)
將每束約2至3條的頭髮，梅花間竹地取用。
好處：傷口細、不明顯、復元快、較自然
壞處：取毛囊時間更長、收費更貴
植髮方法三：DHI®植髮
微創手術，利用特製儀器進行。
好處：創傷性極小、疤痕小、像真度高
壞處：費用最貴、需要足夠毛髮
有冇副作用？
植髮手術的風險很低，最嚴重為對麻醉藥敏感，但每40萬人中只會有一個過敏。而進行植髮手術後，患者有機會出現疼痛、腫脹、瘀傷、出血等，也有人的頭皮在術後變得麻木，但多屬暫時性。