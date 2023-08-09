椎間盤問題壓迫神經 做脊椎手術要注意呢幾件事！

若椎間盤出現問題，輕微受傷可能會產生背部疼痛等症狀，但有些嚴重會壓迫到神經，產生神經性麻痛，甚至造成肢體無力、大小便困難等，須依症狀嚴重程度選擇不同的治療方式。 如何治療椎間盤問題？須依症狀嚴重度評估 當椎間盤出現問題時，其實不一定要進行手術。雙和醫院神經外科林乾閔副院長表示，大約80%以上的椎間盤問題是不需要開刀的，可以採保守治療，請病人多休息不要再刺激神經，或吃消炎止痛藥物緩解發炎反應造成的疼痛，也可以做震波、微波、紅外線等物理治療，甚至用類固醇做局部的痛點注射或神經阻斷。 至於甚麼樣的情況才需要手術治療呢？林乾閔副院長提到，如果椎間盤問題產生的神經壓迫，已經造成肢體無力、疼痛難耐，甚至影響到大小便功能等，才需考慮手術。

脊椎手術治療 2 目的 手術選擇應注意「這些」 手術前醫師須先確認病人的症狀與影像檢查結果符合，確定症狀是源自於椎間盤問題後才可進行手術，避免無意義的過度治療。 此外，林乾閔副院長也強調，手術方式的選擇要愈簡單愈好，更要符合病人的需求，而開刀的目的有2個，第一「減壓」，讓脊椎神經不要再被壓迫；第二「維持穩定度」，若脊椎不穩定就需強化，甚至要做融合、固定。

像壓迫性骨折，其實灌骨水泥就能解決病人的問題。若是椎間盤突出，就需把壓迫的椎間盤清除，而當脊椎不穩定時就需做融合、固定，並盡量用微創的方式減少病人的神經、肌肉、血管傷害，這些都是脊椎手術必須要考量的部分。