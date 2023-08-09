椎間盤問題壓迫神經 做脊椎手術要注意呢幾件事！

若椎間盤出現問題，輕微受傷可能會產生背部疼痛等症狀，但有些嚴重會壓迫到神經，產生神經性麻痛，甚至造成肢體無力、大小便困難等，須依症狀嚴重程度選擇不同的治療方式。
如何治療椎間盤問題？須依症狀嚴重度評估
當椎間盤出現問題時，其實不一定要進行手術。雙和醫院神經外科林乾閔副院長表示，大約80%以上的椎間盤問題是不需要開刀的，可以採保守治療，請病人多休息不要再刺激神經，或吃消炎止痛藥物緩解發炎反應造成的疼痛，也可以做震波、微波、紅外線等物理治療，甚至用類固醇做局部的痛點注射或神經阻斷。
至於甚麼樣的情況才需要手術治療呢？林乾閔副院長提到，如果椎間盤問題產生的神經壓迫，已經造成肢體無力、疼痛難耐，甚至影響到大小便功能等，才需考慮手術。
脊椎手術治療2目的 手術選擇應注意「這些」
手術前醫師須先確認病人的症狀與影像檢查結果符合，確定症狀是源自於椎間盤問題後才可進行手術，避免無意義的過度治療。
此外，林乾閔副院長也強調，手術方式的選擇要愈簡單愈好，更要符合病人的需求，而開刀的目的有2個，第一「減壓」，讓脊椎神經不要再被壓迫；第二「維持穩定度」，若脊椎不穩定就需強化，甚至要做融合、固定。
像壓迫性骨折，其實灌骨水泥就能解決病人的問題。若是椎間盤突出，就需把壓迫的椎間盤清除，而當脊椎不穩定時就需做融合、固定，並盡量用微創的方式減少病人的神經、肌肉、血管傷害，這些都是脊椎手術必須要考量的部分。
手術脊椎融合器怎麼選？注意大小、融合率、材質
另外，如果需要做融合手術，那脊椎融合器的選擇也相當重要。林乾閔副院長表示，脊椎融合器的大小須符合脊椎椎體的大小，才能有較多的接觸面積，融合率也會因此愈高。
除了大小、融合率以外，脊椎融合器的材質也是需要注意的一部分。林乾閔副院長表示，脊椎融合器的材質包含一般的聚乙烯材質、鈦、TM等，以及最新的氮化矽材質，它不只融合率較高，同時還具有抗菌的效果。
不過，脊椎融合器市面上約有上百多種，民眾到底該如何選擇呢？林乾閔副院長指出，其實每個人的狀況不太一樣，可以依個別情況跟專業醫師討論選擇最適合自己的融合器。
像林乾閔副院長就提到，過去有個病人骨質較差，融合率可能會受到影響，再加上病人本身身體疾病較多，醫師擔心其術後感染的風險，在經過討論後便決定使用氮化矽材質的脊椎融合器，不僅有抗菌功能也能加速脊椎融合，而使用後也如預期，沒有產生任何感染的併發症，並有很好的融合率。
椎間盤問題不論是治療或融合器，都應依個別情況與醫師討論，選擇最適合自己的方式。林乾閔副院長也特別提醒，若要進行手術，不論是骨科或神經外科一定要找特別了解脊椎手術的醫師進行討論以及後續的治療。
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