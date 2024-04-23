極端天氣可傷人 研究：每年逾50萬人死於氣候相關中風

全球暖化的氣候轉變，不只影響我們的日常生活，甚至可能是奪命殺手。有研究發現，單在2019年便有超過50萬人死於與高溫和低溫相關的中風，當中男性更容易因為極端天氣而中風，並推算隨著氣候變化加劇，死亡數字將會進一步攀升。

一年殺逾50萬人 該項由中國中南大學進行的研究，利用204個國家及地區的氣候和中風數據，創建一個模型以估算高溫及低溫天氣造成的中風死亡率。 結果顯示，從1990年以來，全球因高溫和低溫而引致的中風個案持續增加，到2019年則一年便已殺死逾50萬人，尤其是低溫引起的中風個案增幅更為明顯。有關研究已刊載於《Neurology》。