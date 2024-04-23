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健康
2024-04-23 11:30:00

極端天氣可傷人 研究：每年逾50萬人死於氣候相關中風

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極端天氣可傷人 研究：每年逾50萬人死於氣候相關中風

極端天氣可傷人 研究：每年逾50萬人死於氣候相關中風

全球暖化的氣候轉變，不只影響我們的日常生活，甚至可能是奪命殺手。有研究發現，單在2019年便有超過50萬人死於與高溫和低溫相關的中風，當中男性更容易因為極端天氣而中風，並推算隨著氣候變化加劇，死亡數字將會進一步攀升。

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一年殺逾50萬人

該項由中國中南大學進行的研究，利用204個國家及地區的氣候和中風數據，創建一個模型以估算高溫及低溫天氣造成的中風死亡率。

結果顯示，從1990年以來，全球因高溫和低溫而引致的中風個案持續增加，到2019年則一年便已殺死逾50萬人，尤其是低溫引起的中風個案增幅更為明顯。有關研究已刊載於《Neurology》。

 

極端天氣可傷人 研究：每年逾50萬人死於氣候相關中風

全球因高溫和低溫而引致的中風個案持續增加。

集中在貧困地區

研究人員指出，人口老化等因素確實會令中風個案增多，但實際的增幅遠超這些因素的影響，反映極端天氣對中風發病有一定的角色。他們更稱，與極端天氣有關的中風死亡主要集中在貧困及醫療水平較低的地區，但中亞地區出現的高溫相關中風個案亦迅速增長，情況值得特別關注。

雖然今次研究未有指明極端天氣為何會引致中風，但過去的研究顯示，當氣溫過高時，身體會更難透過流汗來調節和降低體溫，血液於是變得容易凝結造成阻塞性中風。而低溫天氣則會令皮膚表面的冷感受器受到刺激，觸發交感神經系統，導致血管收縮及血壓上升，繼而誘發中風。

 

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