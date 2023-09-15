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健康
2023-09-15 11:30:25

極端天氣｜研究：全球氣溫再升3℃ 熱死或凍死人數增5倍

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極端天氣｜研究：全球氣溫再升3℃ 熱死或凍死人數增5倍

極端天氣｜研究：全球氣溫再升3℃ 熱死或凍死人數增5倍

短時間內經歷十號風球和黑雨侵襲的香港人，深切感受到氣候變化的威力。美國有研究顯示，假若全球氣溫進一步推升3℃，而當地建築物又沒有改善空調設施，每年熱死及凍死的人數將會大幅飊升5倍，如加建空調設備則可將增幅減慢28%。

收集106城市數據

美國伊利諾伊大學的研究人員，收集1987年至2000年間美國106個城市的天氣數據，發現每年平均有36,444宗與氣溫相關的死亡，當中4,819人死於高溫，餘下則因寒冷而亡，高達四分三的死者都年逾75 歲。

寒冷

研究預測，寒冷致死的人數會因為溫度上升而減少，但熱死人的數字將抵銷減幅。

或增至每年20萬人死亡

研究預測，如果氣候繼續變暖，加上人口增長和老化等因素，極端天氣將會殺死更多人。例如全球平均變暖3℃，該些城市因為寒冷致死的人數會因為溫度上升而減少，但熱死人的數字將抵銷減幅，令每年因此而死的人數增至20萬人。想減低氣候變化的殺傷力，就要與炎熱城市一樣裝設空調，便可以將死亡數字減少近三成至約14萬人。有關研究已刊載在《GeoHealth》。

冷氣

人們可能要花費更多金錢安裝空調，以適應天氣的轉變。

裝空調應對天氣轉變

專家估計，若維持現時的碳排放量，全球平均氣溫上升3℃的情況將於本世紀末「實現」。他們指很多人以為氣溫變暖可以拯救更多寒冷致死的人數，但今次研究就完全相反，極端天氣只會殺死更多人，也反映人們可能要花費更多金錢裝修家居，以適應天氣的轉變。

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