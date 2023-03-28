極端身體改造｜英國網上直播閹割牟利賺200萬 至少13人被誘騙切性器官

英國早前公布一宗恐怖的男性遭集體閹割的罪案！涉案人為9名男子，他們在網上直播男性閹割片段牟利，6年間合共賺取約港幣200萬元。據了解，受害人至少有13名男子，他們被誘騙接受極端改造手術，互相為彼此切除陰莖及睪丸。涉案9名疑犯被控嚴重人體傷害罪等合共29項罪名，3月22日到西敏地方法院受審。

熱衷身體改造 網上直播閹割牟利 綜合英國媒體報道，來自倫敦北部的45歲主疑犯Marius Gustavson一直沉迷於非主流文化，特別崇尚極端身體改造，透過切除陰莖和睪丸成為「Nullos」，即無效生殖器Genital Nullification的縮寫。有見及此，他在6年前聯同另外8位同好者開始有關行為，並拍攝互相切除陰莖及睪丸等生殖器官的過程，其後再將有關影片放上在暗網架設的網站「Eunuch Maker」牟利，訂閱者可付費觀看影片。

疑犯Marius Gustavson沉迷極端身體改造。

6年賺近200萬 至少13人被騙 據報道，Marius Gustavson及其他8位同伴其後更發展直播事業，他們誘騙了至少13位受害人，接受極端改造手術，據知有關參與者都是自願地互相進行性器官切除行為，並將有關行為在網上進行收費直播。據了解，他們在6年間憑直播影片合共賺取約港幣200萬元。