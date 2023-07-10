極端高溫殺人於無形 致死人數超越颱風與龍捲風總和

根據外國研究統計，在所有自然災害中，極端高溫是頭號殺手，造成的死亡人數比颶風和龍捲風死亡人數的總和更多！幸好大多數高溫導致死亡和健康危害的問題是可以避免的，最常見的3種高溫造成的疾病為脫水、熱衰竭和中暑，嚴重度依次遞升。尤其中暑來的突然且容易迅速惡化，輕者器官受損，嚴重恐導致死亡，預防勝於治療才能將傷害降到最低。
據《CNN》報道，加州大學聖地牙哥分校環境流行病學家塔里克本馬尼亞(Tarik Benmarhnia)表示，酷熱最嚴重的問題在於「鬼鬼祟祟」，它不像颱風或其他自然災害引人注意，而是偷偷摸摸的奪走人命。
2021年的一項研究發現，自1980 年以來，高溫致死的人數增加了74%。隨著氣候變遷，預計高溫將變得更加嚴重，熱浪將持續更長時間；另一項研究顯示，極端高溫與至少17種死亡原因有關，大多數與心臟和呼吸問題有關，令外還包括自殺、溺水和他殺。
脫水：難以察覺缺水警報
人體需要水和液體才能運作，當流失的水分大於攝取的水分時，人就會脫水。輕度或中度脫水可以透過多喝水來穩定健康狀況，但嚴重脫水則需要就醫治療。問題在於，身體無法及早讓你知道「缺水警報」，當人口渴時才喝水就已經遲了，而且老年人通常在脫水之前不易感到口渴。
專家表示，當人不得已在炎熱的天氣外出時，出門前務必喝水，以確保提供身體所需。尤其在高溫下工作或運動時，美國疾病控制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention，CDC)建議至少每15至20分鐘喝一杯水(8盎司，約227ml)，但每小時的飲水量不要超過48盎司(約1,360ml)，否則會導致「低血鈉症」(俗稱水中毒)，引起混亂、噁心、頭痛等症狀。
從炙熱戶外進入室內後，民眾仍應保持水分，喝足夠的水分來補充因出汗而流失的水分，以免慢性脫水增加罹患腎結石、尿路感染等機率。
熱衰竭：嚴重恐失去知覺、變成中暑
當身體出汗過多而流失大量的水分與鹽分時，就會發生熱衰竭。例如暴露在高溫且高濕的環境下，或者進行跑步或踢足球等激烈體力活動時，就會發生這種情況。熱衰竭的症狀包括皮膚濕冷、起雞皮疙瘩、大量出汗、感覺虛弱或疲倦、心跳異常、肌肉痙攣、頭痛或噁心。
一旦發現自己或其他人中暑，建議到陰涼處或冷氣房休息一下並補充冷水。如果症狀沒有改善，務必及早就醫，「到那時就沒那麼舒服了」西北大學急診醫學助理教授史考特德雷斯頓(Scott Dresden)表示，急診室治療熱衰竭的方式為浸冰塊浴、濕敷床單和吹大風扇。
中暑：損害大腦甚至造成癲癇與死亡
根據美國CDC統計，與高溫相關的疾病是美國高中運動員死亡和殘廢的主要原因。德雷斯頓強調，極端高溫造成最嚴重的後果是「中暑」，會造成中樞神經系統散熱調節機制失靈。身體在正常溫度下，會透過流汗、呼吸和上廁所排出水分，但當濕度超過75%時，汗水無法排出就會增加中暑風險，只有當外界溫度低於體內溫度(約為攝氏37度)時，身體才能散發熱量。
如果人體的溫度快速攀升，身體的自然冷卻機制「出汗」就會失效，體溫可能會在短短10至15分鐘內飆高至攝氏41度甚至更高，導致殘廢甚至死亡。中暑患者會大量出汗(也可能不出汗)、意志不清、昏倒，甚至發生癲癇。若無及時治療，中暑會迅速損害大腦，導致心臟跳動過快，造成身體停止運作。
中暑高風險族群包括兒童、銀髮族、服用β受體阻滯劑和抗憂鬱症藥物。還有脫水、飲酒、穿太多、曬傷，也都會使身體難以調節體溫，進而中暑。
要避免中暑，專家建議穿著寬鬆輕便的衣服、防曬、補充大量水分，並且避開在一天中最熱的時候在戶外工作或運動，若要在夏季跑馬拉松或從事其他戶外激烈運動，建議先讓身體適應高溫。
當發現有人神智不清、皮膚潮紅、呼吸急促或頭痛，請協助將患者移至陰涼處或有冷氣的地方，並用冷水、冰袋或濕毛巾敷在脖子、頭部、腋下和腹股溝處以降溫，並盡快尋求醫療協助。
如何在酷暑下保持健康？
除了身體健康，研究顯示，暴露在極端高溫下可能會導致心理健康問題、孕婦健康問題和不良分娩結果。因此即使沒有在戶外工作或運動，在極端高溫下都應小心。
維吉尼亞州洛磯山的急診室醫生史蒂芬妮拉羅(Stephanie Lareau)提醒，不僅要注意溫度，還要關注「酷熱指數」(heat index)，是一種綜合空氣溫度和相對濕度的熱指標，這對於與極端高溫造成的疾病至關重要。
專家呼籲民眾在計劃活動時，盡量讓大家遠離高溫，特別是小孩與老人較不能承受高溫，應確保每個人都有攝取足夠的水分。拉羅表示，不用攝取特別大量的水，重點是在口渴前與口渴時適度補充，就能夠預防高溫造成的疾病。
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