樂齡科技 兼顧復康、安全

科技產品並非年輕人專利，在護養院一樣可以善用樂齡科技，而且不限於復康用途，也可幫助社交；而在照顧長者的層面上，安全性亦增加不少。雅麗氏何妙齡那打素護養院院長孔明娟希望，日後可以引進更多適合院舍長者的樂齡科技，提升他們的生活質素。

於雅麗氏何妙齡那打素護養院使用的樂齡科技，大致可分為復康和照顧兩方面，護養院職業治療師林慧心指，復康方面有關器材加入了互動玩樂元素，長者可在玩樂中不知不覺做了相關訓練，「我們也可從中得到客觀的數據去評估復康進度。」

寓訓練於娛樂

互動投影器材有三合一功能，首先能夠投射畫面於沙盤之中，長者在堆沙的同時，因應沙堆(山丘)的高度會出現草原、河流、長出花朵，甚至有火山爆發效果，林慧心表示，「這些沙相對較黏，堆沙可同時訓練手部肌肉；我們也會叫長者放置小動物模型、為它們改名，設計自己小花園兼訓練記憶力。」另一個功能是互動牆，長者可以左右手並用拍打牆上移動的圖案得分，「因為左右兩邊分數分開計算，可得到客觀數據，我們便能夠針對弱手再多做訓練。也支援兩位老友記一齊玩，增加趣味及幫助社交。」

最後是手眼協調訓練，長者會在畫紙上物不同動物填上顏色，然後互動器材可以擷取動物圖像再投射於畫面上，於是七彩繽紛的動物便會出現在森林或海洋之中，到處遊走。