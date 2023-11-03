樂齡科技 兼顧復康、安全

科技產品並非年輕人專利，在護養院一樣可以善用樂齡科技，而且不限於復康用途，也可幫助社交；而在照顧長者的層面上，安全性亦增加不少。雅麗氏何妙齡那打素護養院院長孔明娟希望，日後可以引進更多適合院舍長者的樂齡科技，提升他們的生活質素。
於雅麗氏何妙齡那打素護養院使用的樂齡科技，大致可分為復康和照顧兩方面，護養院職業治療師林慧心指，復康方面有關器材加入了互動玩樂元素，長者可在玩樂中不知不覺做了相關訓練，「我們也可從中得到客觀的數據去評估復康進度。」
寓訓練於娛樂
互動投影器材有三合一功能，首先能夠投射畫面於沙盤之中，長者在堆沙的同時，因應沙堆(山丘)的高度會出現草原、河流、長出花朵，甚至有火山爆發效果，林慧心表示，「這些沙相對較黏，堆沙可同時訓練手部肌肉；我們也會叫長者放置小動物模型、為它們改名，設計自己小花園兼訓練記憶力。」另一個功能是互動牆，長者可以左右手並用拍打牆上移動的圖案得分，「因為左右兩邊分數分開計算，可得到客觀數據，我們便能夠針對弱手再多做訓練。也支援兩位老友記一齊玩，增加趣味及幫助社交。」
最後是手眼協調訓練，長者會在畫紙上物不同動物填上顏色，然後互動器材可以擷取動物圖像再投射於畫面上，於是七彩繽紛的動物便會出現在森林或海洋之中，到處遊走。
提升運動動力
樂齡科技最大的好處是增加長者做運動的動力，例如「踩單車遊世界」，在單車運動之中加入影像元素，護養院物理治療師劉啟樑解釋，「畫面會隨著踩動單車而前進，就像長者在現實環境中踩單車一樣。畫面可以是較早年代的香港街景，讓長者懷緬一番；較精靈的長者也可選擇外國場景，有一種旅行的感覺。一般的單車運動很悶，長者或會恰眼瞓；他們踩這個就好開心，甚至會搶住要踩！當自發性高，訓練效果也同時提升。」樂齡科技的好處是可以調校難度，例如單車可以被動地郁動雙腿，讓更多院友都應用得到。
安全為先
照顧方面的樂齡科技，主要有自動配藥機和「矮床」。自動配藥機所費不菲，幸而院舍得到藥劑機構借用。孔明娟指，「自動配藥機並沒有減省人手，因為要調校電腦程式符合我們的實際使用環境，也要重新培訓員工整個派藥程序。不過最大好處是安全，每次用藥分量都會自動獨立包裝，加上藥劑師核對，不會漏藥、重複用藥等。」針對較「活躍」的院友，矮床可減低他們跌倒受傷的風險，再配合緩震地墊、無線離床感應器，就萬無一失，職員可以及時幫忙。
孔明娟強調，並非所有樂齡科技都適合所有長者使用，需要細心選擇；未來亦有機會引進更多新科技，讓長者得到最好的照顧。