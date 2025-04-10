標靶+免疫 更全面控制晚期腎癌

腎癌初期並無明顯病徵，所以不少個案發現時已達晚期。根據統計，晚期腎癌患者的5年存活率不足兩成。香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科醫生鄺維基指出，「標靶合併免疫治療的出現為晚期腎細胞癌患者帶來新的希望，不但顯著延長患者的存活期長達11個月，還改善生活質素。」 根據香港癌症資料統計中心數字，腎癌及其他泌尿器官癌症(不包括膀胱癌)是香港男性第七大常見癌症。鄺維基指，腎臟位於腹部深處，早期病徵如血尿、單側腰痛、疲倦等不易察覺，導致許多患者在確診時已為晚期。「高風險群體如長期接觸化學物質的人、肥胖者及有高血壓或慢性腎衰竭的人，往往錯過了早期診治的機會。」

兩方面對抗腫瘤 在治療方案的選擇上，香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科醫生王俊威指出，對於晚期或轉移性腎細胞癌患者，標靶治療和免疫治療成為主要的藥物治療方案。「標靶治療可精準抑制腎癌相關的訊號通路，從而抑制腫瘤生長；而免疫治療則透過重新激活T細胞，增強免疫系統對抗癌細胞的能力。這兩種治療方式的結合，能夠更全面地控制腫瘤。」 無惡化存活期延長一倍 香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿引用最新研究指出，標靶合併免疫治療的患者存活期中位數較單一標靶治療的患者延長11個月。此外，接受合併治療的患者無惡化存活期的中位數也延長了一倍。

改善生活質素 除了療效顯著，潘明駿指出，合併治療的常見副作用雖然包括血壓上升、甲狀腺功能減退等，但相比單一標靶治療，患者因副作用而須停藥的比率較少。接受合併治療的患者在生活質素方面的評分也高於單一治療組。 合併治療已獲得國際醫學界的認可。美國國家綜合癌症網絡(NCCN)和歐洲腫瘤內科學會(ESMO)均建議將標靶合併免疫治療作為各IMDC風險級別晚期腎細胞癌患者的首選治療方案。 應注重自我健康管理 潘明駿表示，除了接受醫療治療，晚期腎癌患者在日常生活中也應注重自我健康管理，「例如保持健康體重，增加蔬果和全穀類食物的攝入，並堅持適量運動，同時戒除吸煙和酗酒等不良生活習慣，以增強體質，提升治療效果。」 他分享了一個案例：一名65歲的腎癌男患者在接受標靶合併免疫治療後，骨痛情況隨即得到紓緩，並在去年12月至今已接受6次合併治療，仍未出現惡化跡象。「隨著標靶合併免疫治療的推廣，晚期腎細胞癌患者迎來了新的曙光，有望重拾健康。」