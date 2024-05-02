模型預測流感病毒基因進化 準確度近九成

流感病毒會持續出現基因進化演變，導致免疫逃逸，令已感染病毒或接種過疫苗的人也會再次感染變異的病毒，流感疫苗要定期更新才可確保足夠疫苗效力。香港中文大學醫院研究團隊成功研發一套精準計算模型「beth-1」，可提早18至24個月預測病毒基因進化，提升疫苗療效。有關研究結果已於學術期刊《自然通訊》發表。 影響疫苗效用 流感病毒的基因會快速演化，令疫苗效用不穩定，中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授王海天指，定期更新流感疫苗株才可確保足夠的疫苗效力。根據季節性流感的製造流程，計算模型須在下個流感季節到來前至少9個月預測病毒演變。現時預測工作由世界衛生組織協調全球進行，沿用的計算模型則由歐美研發。

比現有模型更準確 研究論文第一作者、中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院博士生樓靜致指，beth-1為一種捕捉動態變異的預測模型，利用了病毒基因數據、流行病學數據及氣象學數據建立，使用模型量化的參數預測每個位點的演變，再基於預測結果選擇最佳疫苗株。研究人員利用H1N1及H3N2病毒的過往數據，測試beth-1的準確度，他們計算了不同模型預測的病毒株及指定流感季節實際流行的病毒株兩者之間的遺傳距離，結果顯示在17個流感季節中，有15個的預測比現有疫苗更準確，達88.2%。如使用beth-1選擇的疫苗株，可將疫苗對H1N1病毒的效力平均提升13%；H3N2則平均提升11%。

