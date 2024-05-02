模型預測流感病毒基因進化 準確度近九成

流感病毒會持續出現基因進化演變，導致免疫逃逸，令已感染病毒或接種過疫苗的人也會再次感染變異的病毒，流感疫苗要定期更新才可確保足夠疫苗效力。香港中文大學醫院研究團隊成功研發一套精準計算模型「beth-1」，可提早18至24個月預測病毒基因進化，提升疫苗療效。有關研究結果已於學術期刊《自然通訊》發表。
影響疫苗效用
流感病毒的基因會快速演化，令疫苗效用不穩定，中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授王海天指，定期更新流感疫苗株才可確保足夠的疫苗效力。根據季節性流感的製造流程，計算模型須在下個流感季節到來前至少9個月預測病毒演變。現時預測工作由世界衛生組織協調全球進行，沿用的計算模型則由歐美研發。
比現有模型更準確
研究論文第一作者、中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院博士生樓靜致指，beth-1為一種捕捉動態變異的預測模型，利用了病毒基因數據、流行病學數據及氣象學數據建立，使用模型量化的參數預測每個位點的演變，再基於預測結果選擇最佳疫苗株。研究人員利用H1N1及H3N2病毒的過往數據，測試beth-1的準確度，他們計算了不同模型預測的病毒株及指定流感季節實際流行的病毒株兩者之間的遺傳距離，結果顯示在17個流感季節中，有15個的預測比現有疫苗更準確，達88.2%。如使用beth-1選擇的疫苗株，可將疫苗對H1N1病毒的效力平均提升13%；H3N2則平均提升11%。
提供充足疫苗製備時間
研究自2016年開始，已完成7年pH1N1及17年H3N2的回顧性驗證；3年的前瞻性預測驗證，及在動物模型上的中和抗體實驗驗證。王海天稱，beth-1比現有的預測模型更優勝，更早的預測可為藥廠提供充足的疫苗製備時間，亦可按全球不同區域提供疫苗株建議，現時已連續4年為世衛提供研究結果作參考。目前亦與內地的研究機構合作，冀透過動物實驗推進新型疫苗研發。
有潛力用於新冠病毒
王海天提到，beth-1有潛力應用到新冠病毒等經常出現基因變異的病毒，不過新冠病毒的多樣性更多，未形成流感病毒般規律的變化，增加預測難度，或需要用到更多數據及更複雜的模型。