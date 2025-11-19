模擬「全人工心臟」！雙輔助器取代心臟 拯救末期心衰患者

臺大醫院高階循環輔助團隊日前成功為一名極端末期心臟衰竭患者，執行心臟移除仍存活「植入兩套長效型模擬全人工心臟」手術。患者原本因心臟功能完全衰竭，無法依賴傳統治療存活，如今在手術後恢復良好，已能進食與行走，開創心臟移植前過渡治療的新契機。

挑戰醫療極限！雙輔助器取代整顆心臟

該名46歲男性患者因擴張型心肌病變導致心臟功能急遽惡化，數度心臟驟停，先後接受冠狀動脈繞道手術(CABG)、主動脈氣球泵(IABP)及靜脈—動脈人工心肺(V-A ECMO)治療，仍無法穩定。儘管曾植入暫時性左心室輔助器，但患者仍不斷出現嚴重的心律不整，經評估無法進行心律不整電燒術，病情陷入危急。

面對未有全人工心臟(TAH)醫材可用，團隊毅然採取創新方案——移除壞死的心室，改以兩套長效型心室輔助器分別取代左、右心功能。外科團隊切除患者的左右心室後，植入兩套長效型心室輔助器以維持全身血液循環。術後患者雖無心跳，但仰賴兩套輔助器穩定提供連續血流，實現「功能性全人工心臟」的效果，並成功跨越醫療器材限制。