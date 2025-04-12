樽蓋扭唔開=初老症狀！營養師教吃6類食物增肌防老

雖然變老是人生必經階段，但若沒有良好飲食和生活習慣，就可能會加速變老！有營養師指出，當出現樽蓋扭不開情況，就要小心可能是初老症狀。她指出，人體老化與肌肉流失有關，所以推介6類食物增肌防老，並指出有效維持肌肉量及提升體力的方法。

自測12大初老症狀

營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，隨年齡增長，因為人體會出現肌肉流失的現象，所以體力便會逐漸下降。營養師指出，出現以下情況，有可能是初老症狀。

蹲下或站立時感到困難 瓶蓋難以打開 平衡感變差 走一段路就感到喘氣 吃一點就容易變胖 反應遲緩 行樓梯感到疲憊 容易感到寒冷 毛巾擰不乾 重物難以搬動 腰部或背部酸痛 體力恢復變慢

6類運動增肌防老

高敏敏指，若你有以上症狀，有可能是因為人體老化而造成的肌肉流失，她建議從運動入手，以維持肌肉量、增強體力及促進新陳代謝。以下6大運動建議：