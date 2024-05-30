機械臂做脊椎手術 增精準度安全性

當脊椎出現退化或先天性問題，或須做脊柱融合手術。脊椎是身體的「大陣」，是支撑全身重量、控制身體活動，以及保護脊髓神經的重要組織。雖然醫療技術日新月異，但如果手術不幸傷及神經，或導致下半身癱瘓。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系團隊去年10月引入輔助機械臂進行脊椎手術，提升手術的精準度、安全性及微創技術，目前已有20人受惠。

仍有嚴重併發症風險

脊柱融合手術即在畸形的脊柱內植入螺絲，以矯正和融合脊柱，一般用作治療脊柱側彎等常見兒童脊柱畸形疾病；亦會用作治療成人背痛、不穩定或畸形的脊柱，及脊椎骨折等問題。傳統的脊柱融合手術需靠外科醫生的人手操作，再配合其解剖知識、手術經驗及手術中的X光檢查引導螺絲的植入位置。惟就算是由豐富經驗的醫生操刀，手術後出現下半身癱瘓等嚴重併發症的風險仍有2%。