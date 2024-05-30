機械臂做脊椎手術 增精準度安全性

當脊椎出現退化或先天性問題，或須做脊柱融合手術。脊椎是身體的「大陣」，是支撑全身重量、控制身體活動，以及保護脊髓神經的重要組織。雖然醫療技術日新月異，但如果手術不幸傷及神經，或導致下半身癱瘓。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系團隊去年10月引入輔助機械臂進行脊椎手術，提升手術的精準度、安全性及微創技術，目前已有20人受惠。
仍有嚴重併發症風險
脊柱融合手術即在畸形的脊柱內植入螺絲，以矯正和融合脊柱，一般用作治療脊柱側彎等常見兒童脊柱畸形疾病；亦會用作治療成人背痛、不穩定或畸形的脊柱，及脊椎骨折等問題。傳統的脊柱融合手術需靠外科醫生的人手操作，再配合其解剖知識、手術經驗及手術中的X光檢查引導螺絲的植入位置。惟就算是由豐富經驗的醫生操刀，手術後出現下半身癱瘓等嚴重併發症的風險仍有2%。
港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床副教授關日康醫生指出，傳統手術依賴醫生的手感及對脊柱的認識，但如遇到嚴重變形或不存在椎弓根的個案，都會增加手術的風險及難度。雖有導航系統協助已大大減少出錯，但醫生仍要自行判斷植入位置，及以手動方式將螺絲扭入脊柱，始終未能達到百分百準確及安全。
精準植入螺絲
新引入輔助機械臂後，患者在術前先進行電腦影像掃描，外科醫生會根據患者身體結構及預測植入脊柱中的螺絲對齊，再規劃螺絲的植入位置、尺寸及植入軌跡等，術中機械臂會引導醫生至正確植入位置，機械人導航系統更會提供患者脊柱的實時影像，幫助醫生精準植入螺絲。醫生可在過程中實時觀察植入位置，如果中間有錯亦能夠立即處理，減低術後要重做手術及出現併發症的風險。
加快流程效率
脊柱融合手術屬於大手術，手術時間動輒8至10小時，醫生除了要植入螺絲外，也有很多不同的步驟，港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系系主任鍾培言稱，在輔助機械臂的幫助下，可將手術的流程及效率加快，令醫生更專注於椎間盤神經線減壓等軟組織處理。
可站逾半小時
現年72歲的劉女士於廿多年前開始背部疼痛，初期只有輕微痛楚，至2020年開始愈來愈痛，更蔓延至右前大腿。痛症嚴重影響其日常生活，很多時行路5至10分鐘就需要休息或做伸展運動，有次更因右腳痛到感覺不到而在家中跌倒，幸好可以自己慢慢爬起身。為了解決背痛她曾接受不同的治療，包括針灸、物理治療等，至2022年正式求醫。醫生發現她患有退化性駝背脊柱側彎症，安排她在去年10月接受輔助機械臂脊椎手術。現時劉女士可站立逾半小時，回歸正常生活。