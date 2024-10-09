次世代基因排序NGS為過敏兒解碼 可望逐步解開過敏兒基因秘密

次根據世界衛生組織數據顯示，全球約20%至30%的兒童受過敏性疾病影響。過敏性疾病是全球兒童共通的重要健康問題，對個人和醫療系統都帶來重大的經濟負擔。林口長庚醫院醫生利用次世代基因排序(Next Generation Sequencing，NGS)發現哮喘和異位性皮膚炎過敏兒之免疫T細胞接受體表面的特定幾種基因，在接觸塵蟎或食物過敏原後表現異常，進而導致過敏反應症狀。這項突破性成果已刊登於2024年5月知名醫學期刊《兒童過敏與免疫學(Pediatric Allergy and Immunology)》雜誌。

從次世代基因排序發現：兒童過敏與特定基因有關

主持這項研究的林口長庚醫院兒童胸腔內科教授邱志勇醫生表示，免疫T細胞接受體的主要功能則為識別和結合抗原，具有基因重組的特性，所以相當多樣性。

研究團隊從次世代基因排序所建立的免疫T細胞資料庫中的78位兒童進行研究，結果發現，當過敏兒童免疫T細胞接受體接觸到塵蟎過敏原時，會啟動接受體上基因TRAV4和TRAV13-1的表現增加，後續與哮喘和異位性皮膚炎的過敏反應都有相關；若接觸的是食物過敏原，則會啟動接受體上基因TRAV8-3表現增加，後續與異位性皮膚炎的過敏反應比較有關。

這項研究結果說明了免疫T細胞表面受體上的基因表現，在過敏反應中扮演了非常重要的角色。