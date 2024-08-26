歌聲助力香港醫生 於剛果興建眼科醫院

「香港校際合唱節」(HKICF)自去年起與不同社福機構合作，攜手舉辦線上合唱團活動，以歌聲宣揚愛與關懷。今年，HKICF與慈善機構「目養計劃」(New Sight)合作，讓遠在非洲剛果的學生與香港、內地，以及挪威共50間中小學、超過2千名師生共同合唱，支援目養計劃在非洲剛果建立第一所眼科醫院。 支持有需要人士 行政會議成員高永文醫生表示，「看見目養計劃聯合創辦人宋黃凱欣醫生在非洲的眼科慈善工作，幫助有眼疾的非洲人民重見光明，我也深受感動。在熱帶地區，造成不少人失明的原因都是白內障；而白內障患者可以透過簡單手術回復視力，因此目養計劃的工作能幫助當地不少有需要的人。今次線上合唱團的計劃十分有意義，讓學生培養音樂藝術之餘，也能藉歌聲支持世界不同角落有需要的人。」

夢想讓世界變得更美好 目養計劃共同創辦人宋黃凱欣醫生分享：「我在香港土生土長，自小夢想讓世界變得更美好。但當時的我喜歡過着安逸舒適的生活，不想做任何我掌控不到的事。直到後來在醫學院時，我有機會到訪非洲一間教會醫院，當中的經歷讓我決定不要過會令自己後悔的人生。現時我們已幫助了數以千計的病人及其家庭，新醫院有助我們擴大服務對象和範圍。每天我到處都看到令人不勝負荷的需求，讓我們一起將不可能變做可能。」 以音樂傳遞愛與關懷 HKICF為今次參與線上合唱團的單位提供專業拍攝及錄音教學指導，協助合唱團跟隨教材錄製全新曲目。今年的主題曲《Love’s Boundless Flight》由香港著名爵士鋼琴家張貝芝女士作曲，曲目以非洲特色的節奏及旋律為主，象徵著我們與非洲的連繫，超越地域界限，以音樂傳遞愛與關懷，盼藉此讓學生關心世界各個角落有需要的人。