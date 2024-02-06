很快便踏入新一年，農曆新年除了見親戚朋友，食賀年食品也是重點。註冊運動營養學家(英國)歐倩怡指，年糕、蘿蔔糕等食物，如食太多都或導致肥胖，提醒大家食之前要注意幾點，另外亦推介了幾款配搭不同糕點的茶，以達到消滯健脾的效果。 第一點：注意糕點材料 對於想保持體態的人士，有3點要注意，第一點是糕點的材料，「譬如蘿蔔糕及芋頭糕，有些很足料，加很多臘肉、臘腸，其實臘肉、臘腸都屬於高熱量、高脂肪和高臘質的食材，令糕點的卡路里大大提高」。另外椰汁年糕亦是致肥陷阱，主要由糖分、糯米粉及粘米粉組成，故糖分及碳水化合物的含量亦較高，而椰汁也是屬於高脂食材，導致整個糕點的卡路里會再提升，大家要小心。

第二點：翻熱糕點方法 第二點要注意的是翻熱糕點的方法。「很多人會選擇煎，為避免黏底而加大量油；年糕在煎的過程中因為會溶化，故有人會沾上蛋汁，這樣會大大增加糕點卡路里。」歐倩怡建議，如果想健康一點，可以用蒸的方法翻熱，尤其是是蘿蔔糕，因內含大量鹽分或味粉，蒸的過程中蓋子的倒汗水可以減淡其鹹度，再加上油分減少，都會更加健康。 第三點：食用分量 最後一點是食用分量，兩件煎的蘿蔔糕，其實已多於一碗白飯的卡路里，如果正餐沒有減少分量，再加上餐餘時間的糕點，就是一個致肥陷阱，不知不覺食了3至4件，其實已經等於食了兩碗飯！歐特別提醒，糕點並不是一個均衡而健康的一餐，最好避免當成正餐食用。

自家製健康啲？ 用不同糖分可以製成不同顏色的傳統年糕，到底哪一款會較健康？歐倩怡解釋，白糖、紅糖及黑糖的熱量差不多，反而要看整體，包括糖分的比例、用甚麼材料製成等。做年糕少糖當然好，但若嫌不夠甜味，亦可以羅漢果甜菊糖及稀有糖等天然代糖取代。 自家製的糕點除了減少糖分外，可如何健康一點？「以白蘿蔔為例，我會減少粘米粉及糯米粉的用量，並增加白蘿蔔的比例，而臘肉及臘腸則以菇類或蝦米代替，將它變得稍為低脂。」

食糕配甚麼茶好？ 註冊中醫師蔡卓航為不同糕點配上不同的茶，以幫助消化、散寒除濕等。