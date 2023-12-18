歡慶佳節的控糖飲食策略

在年底前，我們會迎來一連串充滿美食的節日，不少人將盡情投入甜食的世界。 不過，攝取含高糖份食物可引致熱量超標，並使我們精神不振。 雖然這類食物可以刺激血糖水平飆升，但之後血糖會迅速回落，猶如坐過山車一樣，令我們渴望更多糖分。 因此，我們必須在節日期間保持健康的習慣，控制對糖分的攝取。接下來，我們將會介紹數個可行的應節飲食策略。 滿足對糖分的渴望 我們應以新鮮水果或蔬菜代替糖果。如果你在辦公室工作，可以試試在高蛋白的希臘乳酪中加入新鮮水果，或由堅果及果乾混合而成的什錦果仁。此外，香甜可口及方便食用的莓果同樣是理想的糖分替代品。在參加節日派對前，先用該類營養豐富的食物填飽肚子，也可防止我們過份進食高糖、高脂肪及高卡路里的甜食及零食，讓我們不會因歡渡佳節而增磅。

注意飲食 由於大腦至少需要20分鐘才能感覺到飽足，我們應當放慢進食速度，細味放進口中的食物，並問自己：「我是否真的需要吃第三塊糖呢？還是應該選擇吃水果或喝杯水呢？」 假如我們能順從直覺，留意身體的需要，便能選擇最適合的食物。 散步分散注意力 一般來說，我們在上午十時和下午三時左右的精神最為不振。在這些時候，我們很容易會受到不健康的零食誘惑，渴望獲得糖分的刺激。與其將手伸向糖果或剩下的節日食物，不如到室外走走，呼吸新鮮空氣和做一些帶氧運動，嘗試分散自己的注意力。運動可以將氧氣和營養輸送到身體組織，促進心血管系統更有效地運作，還能讓我們忘記對糖分的慾望。

堅持習慣 我們可以思考一下自己的日常生活習慣，留意一般進食正餐和零食的時間。如果平時不會經常在上午吃零食，便不應該因節日關係而改變習慣在早上十時吃甜點。我們需要確保正餐和零食所含的蛋白質足以消除飢餓感，同時吸收充足的水分。 重視睡眠 參與社交聚會及熬夜往往令人缺乏睡眠，而睡眠時間減少會妨礙我們控制血糖。當我們睡眠不足時，我們亦會傾向進食更多高脂肪和高糖食物。故此，我們應該每晚最少睡七個小時，以避免暴飲暴食。

避開壞習慣 在派對上偶爾放縱，吃幾顆糖果或享受美味的甜食並非彌天大罪，但我們需要警惕自己，不可習以為常。如果我們每日進食較所需份量多出100卡路里的食物，一年後我們的體重便會增加10磅。 有見及此，我們必須控制飲食，才能精彩健康地慶祝佳節！ 在節日期間，大量甜食和小食將為我們帶來無盡誘惑。不過，憑藉上述的必勝策略，我們將可控制體重和避免增磅。若然我們能夠在全年堅持這些策略，我們將可更有效地控制糖分攝取及擁有健康的身體。

作者：康寶萊環球營養教育及訓練高級總監Susan Bowerman