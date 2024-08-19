止痛藥你用得啱嗎？藥劑師拆解市面常見2種止痛藥幾時用&副作用

在使用止痛藥前，應有正確使用觀念，若是長期疼痛，宜找醫生診治，若有任合疑問，可諮詢醫生或藥劑師，以確保用藥安全。

現代人常受到頭痛、肌肉痠痛等不適症狀的困擾，無論是因為長時間的辦公室工作、激烈運動，還是日常生活中的小意外，這些疼痛問題都可能影響生活質素。市售止痛藥提供了方便且有效的緩解方法，了解它們的正確使用方法以及可能的副作用，才能真正做到安全用藥。

止痛藥：撲熱息痛與非固醇類消炎藥 用法、副作用皆不同

臺北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥劑師陳又任指出，市售止痛藥成份一般分為中樞止痛藥含有撲熱息痛(Acetaminophen)和非類固醇類消炎止痛藥(NSAIDs)，兩者在市面上皆有指示用藥。

撲熱息痛：有解熱作用，常用於治療輕度至中度疼痛，如肌肉、骨骼及其他非神經組織受傷所引發之疼痛。撲熱息痛無腎毒性、也無腸胃道、心臟血管系統毒性，一般為每4至6小時使用一次，成人一天使用不超過4g(以一顆500mg/tab，不超過8顆)。超過劑量、同時併用酒品易對肝臟造成毒性，而在許多綜合感冒藥及退燒藥水中若也有撲熱息痛的成分，也要避免過量服用。

非固醇類消炎藥：用來治療輕度至中度與炎症相關的疼痛，常見的成分，如布洛芬(ibuprofen)，對肌肉、骨骼或其他非神經組織受傷所引發的傷害性疼痛有效，具有抗發炎及解熱的作用。若使用連續超過一周以上應注意其對腎臟功能及胃腸道的傷害，而對於具有藥品過敏病史、消化性潰瘍病史、心臟病史、腎臟病史、腦血管及周邊動脈疾病史者宜小心使用。若是外用貼布劑型，也要注意貼的時間約為4至6小時，時間過長易引起皮膚紅癢，若有過敏反應，應停止使用。