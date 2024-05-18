止痛｜研究：聽歌可以令痛感降低10%

身體發出痛楚時，你可能會選擇忍耐或吃一顆止痛藥，但原來聽聽音樂也有用。有研究發現聽一些喜愛的音樂，尤其是感性及苦中帶甜的歌曲，能夠將身體的痛楚感覺降低10%，反映音樂不止可以撫慰心靈，也能安撫生理上的痛苦。
測試痛感
根據該項刊載在《Frontiers in Pain Research》的研究， 共有63名年輕人參與。參加者需要準備2首自己喜歡且長度至少3分20秒的音樂，其中1首是自己最喜歡的樂章，另1首則是去荒島求生會想聽的歌曲，並且要在研究團隊準備的7首曲目中選擇1首。
測試期間，參加者需要眼看屏幕，然後聽自己最喜歡的音樂，以及研究團隊準備的歌單，或是將歌曲重組成新的旋律，加起來的時間約為7分鐘。同時，研究人員將熱導探針貼在參加者的左前臂內側，模擬人體觸摸到熱燙咖啡的疼痛度，以測試他們對痛覺的感受。
過濾多餘刺激
結果顯示，當參加者聆聽自己喜歡的音樂時，感受到的疼痛可以減少10%。而聆聽感性或苦中帶甜的音樂，感受到的疼痛亦比聽平靜或歡快的音樂更低。至於雜亂的音樂則無助減輕疼痛，但就可以分散不愉快情緒的注意力。
研究人員推測聽喜愛的音樂能引發人體機制防止接受過多刺激，促使大腦會過濾多餘或不相關的刺激，例如疼痛的訊息，因此身體即使有痛楚但意識卻沒有傳遞的狀況，就像有些人頭痛時會聽音樂緩解不適，更重要是聽音樂只要音量適宜，便不會有副作用或任何風險，一試也無妨。