止痛｜研究：聽歌可以令痛感降低10%

身體發出痛楚時，你可能會選擇忍耐或吃一顆止痛藥，但原來聽聽音樂也有用。有研究發現聽一些喜愛的音樂，尤其是感性及苦中帶甜的歌曲，能夠將身體的痛楚感覺降低10%，反映音樂不止可以撫慰心靈，也能安撫生理上的痛苦。

測試痛感

根據該項刊載在《Frontiers in Pain Research》的研究， 共有63名年輕人參與。參加者需要準備2首自己喜歡且長度至少3分20秒的音樂，其中1首是自己最喜歡的樂章，另1首則是去荒島求生會想聽的歌曲，並且要在研究團隊準備的7首曲目中選擇1首。

測試期間，參加者需要眼看屏幕，然後聽自己最喜歡的音樂，以及研究團隊準備的歌單，或是將歌曲重組成新的旋律，加起來的時間約為7分鐘。同時，研究人員將熱導探針貼在參加者的左前臂內側，模擬人體觸摸到熱燙咖啡的疼痛度，以測試他們對痛覺的感受。