止血方法｜腳趾止血綁橡筋3個鐘 高壓氧治療免截肢

錯誤的止血方法，即使成功止了血，也可能導致更嚴重的後果。台中一名73歲的奶奶不慎摔倒造成腳的擦挫傷，為了處理不斷出血的大拇趾，在情急之下以橡皮筋纏繞數圈止血，卻導致傷口疼痛感愈發強烈。

若是壞死組織傷口 需輔高壓氧治療

骨科醫師黃敏旭指出，以奶奶的經驗為例，面對挫擦傷的處理要「軟硬兼顧」，除了硬的骨頭需要照X光評估有無骨折和脫臼外，作為軟組織的肌肉皮膚和神經血管也相當需要注意，即使檢查確認沒有骨折或是脫臼，但奶奶的大腳趾被橡皮筋綁了兩、三個小時已有明顯缺血發紫腫脹，若再遲延沒有治療處理，腳趾勢必面臨截肢風險。

同時兼任高壓氧治療中心主任的黃敏旭醫師表示，患者腳趾血管被緊緊綁住血流無法通過造成組織缺氧壞死腫脹，而腫脹的腳趾又讓組織更得不到血液的供應，將會造成惡性循環讓腳趾最終發紫壞死而截肢，輔助高壓氧治療可以打破這個惡性循環，黃敏旭醫師進一步說明，高壓氧治療原理是將患者置於高壓氧艙內高於1.4大氣壓下給予100%純氧，加壓治療時間約60分鐘。