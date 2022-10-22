正常「老化」不難 保持復原力與好奇心

人們對於「老化」往往有既定迷思，認為老人容易生病，生病又不容易復原，動輒危及性命，因此在對老人的生活和心理照顧時，都傾向選擇保守的態度和做法。事實上，「正常的老化」和疾病之間，不一定是等號！許多百歲人瑞都很健康，行動自如不求人，樂於與人來往、天天散步運動。

身體與心理健康同樣重要 有問題須積極就醫

衛生福利部八里療養院臨床心理科主任許靜怡表示，雖然老化的過程是持續漸進，且不可逆的衰退過程，但是正常的老化和疾病並不相關，不需「治療」，而老年人器官功能的衰退，通常受疾病的影響多於老化本身的影響。因此，在正常老化的過程中，只要積極預防、發現、治愈「疾病」，就可以讓我們累積本錢快樂地慢慢變老。

這個原理不僅適用於身體的健康，也同樣適用於心理的健康，我們需要關注長輩的情緒和認知反應，當我們發現長輩出現焦慮憂愁、怨嘆失落、驚慌害怕的情緒，可勝任的記憶、判斷、表達變得吃力或困難，原本喜歡的事物變得不喜歡等狀況發生時，就應該積極協助就醫、接受治療。