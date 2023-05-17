正視灰甲真菌 及早治療免傳染

包括真菌在內的數以百萬計微生物無處不在，尤其最近天氣變得潮濕和暖，更有利真菌生長及繁殖的環境，令真菌乘虛而入的風險大增，侵害我們的皮膚、指甲等，繼而引發灰甲等各種皮膚或/及手足癬病。由於真菌具有傳染性，一旦有家人患有灰甲，必須立即正視問題，進行治療，以免一傳十，十傳百，禍及身邊家人！
灰甲在醫學上又稱為甲癬，是由三種真菌感染指或趾甲而引致，最常見的是癬菌、酵母菌及黴菌，會令到指甲變色、增厚、變形或離甲。若指甲受傷如因外來撞擊或過度修剪、老化脆弱或指甲板缺乏彈性，便會容易造成指甲槽產生微細裂縫，令真菌從裂縫侵襲，引發灰甲。
四大高危一族要留神
除了中年至長者及免疫力較弱人士較容易遭受灰甲困擾，特定職業同樣為高危一族。如家庭主婦或工作上經常接觸到水的飲食業、汽車美容、清潔及髮型屋等，均較高機率感染灰甲真菌；至於運動員或紀律部隊等，則因為足部容易出汗，加上長時間穿上不透氣襪子及鞋子。此外很多患者也是由足癬(俗稱香港腳)而受感染，要留意當其他身體部位已有真菌感染，是有可能擴散至指甲而患上灰甲。
從指甲觀察身體健康 一覽灰甲徵狀
指甲作為觀察身體健康的其中一個啟示，我們可從指甲的早期異狀而察覺到灰甲先兆。一般而言，健康指甲的色澤為透明帶點粉紅色；當指甲受真菌感染，色澤及狀況會變得異常。
初期指尖會開始受感染，指甲邊緣變濁、變白、變黃，甚而變黑褐色且失去光澤，指甲面會變厚及成粉狀，變得脆弱且易斷；嚴重者指甲或會開始出現黃白斑點，最終指甲板甚至脫離基部或脫落。
抗灰甲塗劑解決困擾
7天改善患處兼護新甲
灰甲雖則造成外觀不雅，但礙於不痛不癢，不少患者缺乏治療動力；但為免傳染家人，其實是有必要積極正視及解決。不要誤以為「拔除灰甲便會痊癒」，皆因指或趾甲的真菌可匿藏於甲床位置而非只是指甲板，所以拔除後新長的指甲仍是含有真菌的灰甲，即缺乏正確且針對性的治療，灰甲是不會痊癒的。
要解決灰甲問題，使用抗灰甲塗劑為其中有效方法。荷蘭Trimb Healthcare/YouMedical研發及生產的速療2合1倍護抗灰甲液，為英國最佳銷售灰甲品牌之一，能透過對抗灰甲真菌配方，徹底滲透至甲床患處，殺滅癬菌。產品已通過歐洲臨床測試，證實有效杜絕灰甲真菌並提供3重全方位治癒功效——深層治療、預防感染及防止擴散；受感染指甲使用7天後逐漸回復健康光澤，亦有效保護健康新生指甲，免受真菌再侵襲。
銷售點：萬寧、屈臣氏
查詢：3580 1499 (總代理：匯賢國際貿易(香港)有限公司)
網址：www.nailner.com.hk