正視灰甲真菌 及早治療免傳染

包括真菌在內的數以百萬計微生物無處不在，尤其最近天氣變得潮濕和暖，更有利真菌生長及繁殖的環境，令真菌乘虛而入的風險大增，侵害我們的皮膚、指甲等，繼而引發灰甲等各種皮膚或/及手足癬病。由於真菌具有傳染性，一旦有家人患有灰甲，必須立即正視問題，進行治療，以免一傳十，十傳百，禍及身邊家人！ 灰甲在醫學上又稱為甲癬，是由三種真菌感染指或趾甲而引致，最常見的是癬菌、酵母菌及黴菌，會令到指甲變色、增厚、變形或離甲。若指甲受傷如因外來撞擊或過度修剪、老化脆弱或指甲板缺乏彈性，便會容易造成指甲槽產生微細裂縫，令真菌從裂縫侵襲，引發灰甲。

四大高危一族要留神 除了中年至長者及免疫力較弱人士較容易遭受灰甲困擾，特定職業同樣為高危一族。如家庭主婦或工作上經常接觸到水的飲食業、汽車美容、清潔及髮型屋等，均較高機率感染灰甲真菌；至於運動員或紀律部隊等，則因為足部容易出汗，加上長時間穿上不透氣襪子及鞋子。此外很多患者也是由足癬(俗稱香港腳)而受感染，要留意當其他身體部位已有真菌感染，是有可能擴散至指甲而患上灰甲。

從指甲觀察身體健康 一覽灰甲徵狀 指甲作為觀察身體健康的其中一個啟示，我們可從指甲的早期異狀而察覺到灰甲先兆。一般而言，健康指甲的色澤為透明帶點粉紅色；當指甲受真菌感染，色澤及狀況會變得異常。 初期指尖會開始受感染，指甲邊緣變濁、變白、變黃，甚而變黑褐色且失去光澤，指甲面會變厚及成粉狀，變得脆弱且易斷；嚴重者指甲或會開始出現黃白斑點，最終指甲板甚至脫離基部或脫落。

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