殘疾人士照顧者 昐專線涵蓋緊急服務

鄭女士照顧患有認知障礙症的母親，由於擔心母親不時走失，影響日常生活，亦感到精神壓力。長年照顧自閉症兒子的莊女士，經歷四出奔波尋找機構協助卻變成人球，愈找愈失望，幾近崩潰。政府將於今年第三季開展24小時照顧者支援專線，有望為她們帶來曙光，惟至今仍未清楚服務內容。 據統計，2020年本港有逾53萬名殘疾人士，骨科專科醫生袁智斌表示，「他們大多為身體活動能力受限，以及患有精神病或情緒病，而人數有上升趨勢。不少殘疾人士需要長期臥床，又或下身癱瘓，日常照顧他們絕非容易，照顧者猶如做一份沒有薪金的全職工作，也沒有假期，以及大量體力勞動，無論身、心、財政都有莫大壓力，他們的需要卻常被忽略。」



照顧者難兼顧生活 殘障病人與照顧者常遇到社區環境配套問題，袁智斌指，「臨床上曾見部分患者要倚賴輪椅下樓，甚至要以平躺狀態下送院，惟大廈沒有電梯，或者大廈入口有十數級樓梯，需要數名照顧者同時搬動。」亦有部分患者覆診地點距離車站較遠，照顧者未必夠力扶行；甚至有患者因而主動提出減少覆診或物理治療次數，影響復康進度。「不少照顧者是『以老護老』，照顧期間容易出現勞損、受傷；於兒童殘障個案，父母在照顧壓力下亦可能出現精神健康問題，值得大眾關注。」 緊急服務需求大 香港復康會及關注殘疾人士照顧者平台一項關於照顧者需要的問卷調查，發現66.5%照顧者表示高度需要專線協助。對於專線的服務內容，受訪者需要較為緊急的服務，包括暫託服務配對交通配套(64.9%)、危機處理(45.7%)及情緒支援(43%)；當需要轉介至其他社區服務時，照顧者希望可省卻多重溝通聯絡工作，逾七成人希望專線能夠評估求助者所需服務，並通知相關服務機構，該機構可跟進並聯絡求助人轉介結果及處理方法。至於情緒支援上，除社工外，70%人接受由已受訓同路人義工提供支援。香港復康會研究及倡議中心社工李楚峰續指，「致電專線時，希望接通後只要1至2次按鍵便會有專人接聽(54.9%)，而首位接聽者是專職同事(55.3%)，亦希望電話有紀錄，方便日後跟進的接聽者參考。」

