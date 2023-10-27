毅行者大敵 4個方法預防抽筋

相信不少人都試過抽筋，部分情況下做慢慢為肌肉做一個伸展就可以緩解，但嚴重的話可以抽完再抽，令你失去行動能力。為免於一年一度、特地訓練多時的毅行者中抽筋，註冊物理治療師莊子聰提供了4個預防方法，助你以最佳成績完成賽事。

小腿抽筋最常見

莊子聰表示，抽筋的學名稱為「運動誘發的肌肉不自主運動」，「美國Western State的長跑運動會2015年的研究指，頭三位最常抽筋的位置是小腿、前大腿四頭肌和後大腿膕繩肌。有研究發現輕度抽筋影響67%的三項鐵人運動員；嚴重抽筋情況只出現在0.1%半馬或全馬運動員。雖然暫時沒有特別看到一些關於100公里以上的行山數據，但是據臨床經驗歸納，由於毅行者是一個很長途和要過夜的運動，抽筋的風險頗高，一行四人中總有一人在賽事中經歷最少一次抽筋。」

如何區別抽筋的嚴重程度？莊子聰解釋，「輕度抽筋只要坐下來伸展10秒、20秒或1分鐘便會沒事，可以繼續比賽。嚴重的抽筋則為伸展1分鐘後站起來，隨即又再抽筋，需要再次伸展；又或是這一陣子OK，到再走10、15分鐘後又再抽筋，會不斷發生的便算嚴重。」