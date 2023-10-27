毅行者大敵 4個方法預防抽筋

相信不少人都試過抽筋，部分情況下做慢慢為肌肉做一個伸展就可以緩解，但嚴重的話可以抽完再抽，令你失去行動能力。為免於一年一度、特地訓練多時的毅行者中抽筋，註冊物理治療師莊子聰提供了4個預防方法，助你以最佳成績完成賽事。
小腿抽筋最常見
莊子聰表示，抽筋的學名稱為「運動誘發的肌肉不自主運動」，「美國Western State的長跑運動會2015年的研究指，頭三位最常抽筋的位置是小腿、前大腿四頭肌和後大腿膕繩肌。有研究發現輕度抽筋影響67%的三項鐵人運動員；嚴重抽筋情況只出現在0.1%半馬或全馬運動員。雖然暫時沒有特別看到一些關於100公里以上的行山數據，但是據臨床經驗歸納，由於毅行者是一個很長途和要過夜的運動，抽筋的風險頗高，一行四人中總有一人在賽事中經歷最少一次抽筋。」
如何區別抽筋的嚴重程度？莊子聰解釋，「輕度抽筋只要坐下來伸展10秒、20秒或1分鐘便會沒事，可以繼續比賽。嚴重的抽筋則為伸展1分鐘後站起來，隨即又再抽筋，需要再次伸展；又或是這一陣子OK，到再走10、15分鐘後又再抽筋，會不斷發生的便算嚴重。」
抽筋3大成因
抽筋原因主要有幾下幾項。
- 電解質和水分攝取不足：無論鉀、鈉、鈣等，都會影響神經線的傳遞，如果水分不足，這些電解質就會失衡，神經線不自主刺激肌肉，產生不自主的活動。
- 賽前熱身不足：不少人準備賽事十分緊張，但開賽前只會隨意伸展一下手腳，熱身不足。莊子聰指，「熱身的定義是，令身體的核心溫度上升攝氏1度才算是理想熱身，所以要有一些走動，做一些動態式伸展，心跳開始加速，開始流一點汗才真正做到熱身效果。」
- 睡眠不足：日常都常見的情況。「舉例有人打完通宵麻雀，第二天上班會發現小腿容易抽筋。毅行者都是通宵的活動，如24小時沒有睡覺，或者只是小休一會，也會影響到身體神經傳遞、認知和使用肌肉的能力，繼而出現抽筋。所以睡眠或休息不足，絕對是一大風險因素。」
預防抽筋
當知道抽筋的成因，便可以針對性地作出預防，莊子聰提供以下4個方法。
- 人體大約60%至70%是水分。以60公斤體重成年人為例，當消耗2公升水，運動的表現就會下降50%，即走路速度、精神度會減半。因此參賽者必須每20分鐘補水250毫升，否則會出現神經紊亂的情形。
- 攝取電解質：運動飲料有齊電解質、糖分及水分，不妨多喝一點。飲食方面，香蕉有豐富的鉀；水中加入粗鹽就可有充足的鈉；番薯內有鎂質；而哈密瓜是一種擁有所有電解質的水果，建議負責支援的朋友可以帶多點水果，尤其是哈密瓜，可同時補水及補電解質。
- 賽前熱身：做Dynamic Stretch，即動態式伸展，最少要做10分鐘，出一點點汗，身上感覺有點熱，便可為肌肉預熱，減低抽筋風險。
- 當疲累、分神時，經過一些石級或者不平滑的山路，或會有一點點失平衡，如果要用全身氣力去保持平衡不跌倒，之後便可能抽筋。針對此情況，建議行山或做肌肉訓練的時候，做多一些突然間轉向、側跳的練習，令肌肉預備好突然轉變方向的動作，就可以減低抽筋的機會。
運動時個肚抽住，都係抽筋？
當腹部抽住痛的時候，大家會想是否進食不夠、胃抽筋，還是胃痛？原來它是Exercise-Related Transient Abdominal Pain(ETAP)。成因包括橫膈膜缺血、神經痛、飲食對腸胃的干擾，或者內臟韌帶受壓。莊子聰指，「因為你不斷在郁動、走路的時候，大腿屈肌的郁動，及內臟的韌帶會不斷在摩擦，就會引起炎症。」而其中一個常見的情況是，用餐後不久便進行劇烈運動，也會引發這種腹痛，「毅行者也需要邊走邊吃，血液要分配去四肢，進食後又要分一點去胃，如果兩邊失衡就會產生干擾痛。」幸而年過40的朋友，出現ETAP的機率會稍低，愈年輕就愈常出現。