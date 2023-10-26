毅行者 備賽期關節痛 忍痛參賽還是忍痛放棄？

毅行者 備賽期關節痛 忍痛參賽還是痛放棄？

關節比起骨骼或者肌肉較易受傷，尤其準備毅行者的訓練正如火如荼，膝關節及踝關節的負荷大增，便可能出現各種痛症。擁有15年治療毅行者病人經驗的註冊物理治療師莊子聰認為最重要是求醫得到正確的診斷，以免落入「唔練唔痛，一練又痛」的無限輪迴。

常見膝關節痛 不少人在訓練時都曾出現關節痛，而膝關節是最常見受影響的關節。莊子聰指，膝痛原因不外乎過度訓練以及肌肉繃緊，「如果是過度的訓練的話，你慢慢會發現有紅腫、發熱等一些急性發炎的情況。而一些錯誤的姿勢，或者肌肉繃緊的狀態，可以引起臏股關節綜合症(PFP)或者髂脛束摩擦綜合症(IT Band Syndrome)。」PFP是因為大腿前方四頭肌肌肉控制力不夠，加上外側髂脛束柔韌度不足或繃緊，引致髕骨(菠蘿蓋)滑行軌跡出問題，產生摩擦痛；而髂脛束摩擦綜合症則是大腿側邊的髂脛束在不停上斜落斜、經常在膝關節由伸直到屈曲約30度的幅度不停來回摩擦，而導致膝蓋外側有刺痛的感覺。

及早求醫找出疼痛原因 以上的問題都可以透過適當的拉筋而得到紓緩，急性情況則要敷冰。不過莊子聰強調，患者必須盡快求醫，「雖然痛症可說是『part of the game』，但要正確處理必先求醫，找物理治療師作正確的斷症，找出痛症原因，否則盲目去拉筋，未必能對症下藥。常聽見患者有痛便休息，下星期再訓練又痛過；然後要再休息多一星期，可是再練又再痛。這種『唔練唔痛，一練又痛』的惡性循環不去正視的話，便容易跌入無限輪迴。其實很多時只要找到痛症的真正原因，很快就可處理到，可再次享受訓練。」

消炎呼吸法——來自荷蘭冰人 Wim Hof 。日常多練習可以擴大肺活量、刺激肋間肌的使用、能增加用氧效能等，對於運動表現提升很有幫助，甚至遇上「撞牆」的時候也可以立刻練習，迅速提升身體能量和清醒度。參考影片： https://youtu.be/BqiTwl_I3G0 Wim Hof