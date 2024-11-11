毅行者2024｜賽事尚餘不足一周 專家提醒現階段盡量「休腳」

毅行者將於本月15日舉行，尚餘不足一周，參加者是否開始有點緊張？會否想最後衝刺多加練習？有「越野界」專家提醒，不論是新手還是老手，事前有沒有足夠訓練準備，現在進入了最後階段，應該盡量「休腳」，可以做些按摩來放鬆肌肉。最重要是之前一晚放鬆心情早些睡，養足精神。

最少半年前開始訓練 越野界專家兼有「毅行先生」之稱的陳國強(KK Sir)表示，參加毅行者100公里需要最少半年前開始訓練；而今年新增的40公里毅行者，也需要最少3個月前訓練。若平時沒有做運動而被朋友臨時拉夫，建議不要參加100公里，因為體力消耗實在很大；又假如平時有做運動，則可以嘗試參加40公里，但要有心理準備精神及體力負擔也很大。 KK Sir說，因為現在距離毅行者只剩下不足一周，現在應該爭取時間休息雙腳，可以做一些按摩來放鬆肌肉，如果有傷患也應利用此段時間處理。

KK sir表示現時應爭取時間休息雙腳，並處理傷患。

現時應檢查裝備 現階段要做的是檢查頭燈及手電筒是否運作正常，以應付在戶外漆黑的環境，或可嘗試一下晚上行山，以4人一起在晚上試行一小段山路或上落樓梯，同時開著電筒，既感受一下晚上行山的情景，又可試試電筒是否夠光，大家商量一下策略，但毋須行足全程。 另外，參賽者或會擔心在路程中沒有足夠水及食物，KK Sir說，大會在不同路段設有補給站，提供水及食物。參加者毋須帶太多水，只需帶一支500毫升水及一支500毫升電解質飲品。大會會提供香蕉、橙、麵包、飯團、麵、三文治，如果參加者想吃自己的食物，可以考慮帶小小的薯仔或番薯，又或自製飯團等澱粉質食物。 至於，衣著方面則可帶備薄身擋雨風褸或雨褸，戴眼鏡者可以加一條眼鏡繩，以免眼鏡容易脫落，也可帶多一副後備眼鏡。他建議，新手們先上網查看路線，評估自己速度，如行多久會有補給站，日間或晚上經過大帽山，調節裝備。

賽事做靜態熱身 賽後沖涼「淋耐啲」 賽事當天出發前，可先做些伸展或拉筋等靜態熱身運動，不需要太劇烈；並應吃一個豐富的早餐，不要隨便吃一個麵包就算。參加者特別是新手不要一起步就猛衝，很多人覺得首10公里是平路，可以行快些，之後才行慢些。但這樣很可能會後勁不繼，尤其是之後有山路，體力不夠，便會容易跌倒受傷。 完成賽事後一定非常疲累，可以接受按摩等來放鬆肌肉，喝高蛋白飲品或暖湯，吃澱粉質食物如粥粉麵飯補充體力。回到家如果有浴缸可以浸熱水浴，如果沒有，也可以用花灑沖熱水涼，「可以淋耐啲。」 沖涼後才做伸展動作紓緩疲勞。 KK Sir今年也有繼續參加支持多年的毅行者活動，今次是夥拍富途證劵創辦人李華，一同挑戰100公里。