毋懼長新冠！中醫調理除病理產物、重建生理功能

中醫善長調理體質、補足現代醫學尚未解決的謎團。面對因人而異、各種不同的長新冠、後遺症，中醫根據每位病人的體質辨證，給予個人化的對應藥物，以達到最理想的療效，因此大家攏免驚。

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區針灸科醫師魏任宣說明，目前醫學對長新冠的成因尚未全面了解，推測可能是病毒感染或潛伏於身體的其他部位(例如腸道或大腦中)，或是確診造成的免疫系統紊亂(例如自身抗體錯誤攻擊人體器官)，甚至是血栓和小血管損傷導致清除代謝廢物的能力下降，都有可能是新冠病人痊愈後仍有後遺症的原因。

根據世界衛生組織(World Health Organization)資料，感染新冠病毒後，約有10%至20%的人會出現中長期症狀，稱為「後新冠症候群(Post-COVID Conditions)」或「長新冠(Long COVID)」。

長新冠的成因，也許與病毒感染或潛伏於身體的其他部位有關。

神經症狀多 中醫清病理產物、重建生理功能

魏任宣提到，中醫善長調理體質、補足現代醫學尚未解決的謎團。面對因人而異、各種不同的長新冠、後遺症，中醫根據每位病人的體質辨證，給予個人化的對應藥物，以達到最理想的療效，因此大家攏免驚。

長新冠後遺症常見的四大類別：「消化道症狀」、「呼吸道症狀」、「神經症狀」與「其他症狀」中，「神經症狀」包含焦慮、失眠、憂鬱、腦霧(注意力不集中/認知功能障礙)、嗅味覺異常，似乎是最讓人捉摸不定。

然而，用中醫的角度來看，這些「神經症狀」多與「脾胃虛弱」、「濕濁不化」、「清氣不升」有關。用現代醫學方式來解釋治則，就是將新冠確診後的病理產物(病毒結構蛋白、核酸碎片或免疫反應後的複合體)清除乾淨，並重建微循環、恢復並增強正常的生理功能。