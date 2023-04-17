母乳｜唔夠人奶點算好？

唔夠人奶點算好 ?

不少媽媽產後都有乳汁不足的問題，令她們倍感壓力，形成惡性循環。註冊中醫師歐樂貽稱，中醫認為乳汁的生成最主要與母親的氣血、情緒、休息與勞動相關，並可透過食療、穴位按摩及維持正確的哺乳方法改善。 在中醫角度，乳汁不足可稱為缺乳，而乳汁的生成最主要與母親的氣血、情緒、休息與勞動相關。臨床上常見3種證型，第一種為氣血虛弱型，多見於產後快速修身或者素體虛弱的媽媽，因生產過程會失血耗氣，如過早修身節食，導致氣血虛弱、營養不足，都會直接令身體無多餘氣血化為乳汁。

阻礙乳汁運行 第二種為肝鬱氣滯型，多見於新手媽媽、職場婦女、產後抑鬱媽媽。照顧新生兒需要很多精力，若產後未能適應或需要兼顧工作而倍感壓力，情緒不穩，會令肝氣疏泄不暢，肝鬱氣滯，氣血不暢，而導致阻礙乳汁運行。第三類型則為痰濕阻滯型，多見於較「為食」的媽媽，飲食不節容易損傷脾胃，脾失健運，當難以運化水濕，就會形成痰，從而阻礙乳汁流通。 歐樂貽補充，除了以上3種證型外，新手媽媽亦容易因哺乳姿勢、次數、哺乳方式不正確而令乳汁分泌不暢。



乳汁不足穴位按摩

穴位按摩 由於乳房的周圍布滿穴位，只要由乳房上下左右向前推，就可刺激穴位，及暢通乳腺管，惟避免太大力按揉以免損傷乳腺管。歐樂貽建議，「媽媽可配合另外兩個穴位膻中及少澤，輕輕按壓有助乳汁的生成。」 ●膻中穴：位於兩邊乳頭連線中間點 ●少澤穴：尾指末節

維持正確哺乳方法 除透過食療及推拿按摩外，維持正確的哺乳方法亦非常重要。歐樂貽表示，哺乳前媽媽應先按摩胸房，並盡量選擇「埋身餵」，幼兒多吸吮乳頭，有助腦下垂體分泌催產素，形成噴乳反射；其次要按時餵奶，初生嬰兒一日餵8至12次，每邊乳房各持續哺乳15至20分鐘，避免過長時間，而餵哺後亦要將多餘的乳汁擠出；最後，媽媽應維持良好及舒適的哺乳姿勢，餵哺時應無任何疼痛感覺。



乳汁不足推介食療

推介食療 氣血不足型：黃芪、當歸 肝鬱氣滯型：佛手、鬱金 痰濕阻滯型：茯苓、白朮 材料：豬蹄兩隻、通草20克。

做法：燉煮。

可因應媽媽的體質酌加上方合適的藥材。