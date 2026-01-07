母子連心 台研究證幼兒慢性壓力與母親關係大於父親

人人都有壓力，連幾歲的幼童也不能倖免。台灣有研究分析兒童頭髮的壓力荷爾蒙濃度，並回溯其過去數月承受慢性壓力的情形，發現壓力數值與父母的心理狀態高度連動，尤其是母親的連動關係明顯大於父親，反映家庭氛圍、尤其是母子互動，是幼兒壓力累積的關鍵因素。

測量頭髮中壓力荷爾蒙濃度

該項研究由台北醫學大學公共衛生學院的團隊進行。團隊指傳統的血液、尿液或唾液檢測，較易受作息、飲食及短期情緒波動影響，故今次研究針對測量髮中壓力荷爾蒙濃度，以便掌握較長時間的壓力負荷，特別是學齡前幼兒難以自述壓力，以壓力荷爾蒙作為生物標記，可更客觀評估慢性壓力狀況。

母親狀況影響孩子壓力

研究共納入來自177個家庭的6至48個月大兒童，並同步蒐集父母及孩子的頭髮樣本。結果顯示，父母和孩子的壓力荷爾蒙濃度呈現高度相關。研究又發現，當母親出現抑鬱或感受較大壓力時，孩子的頭髮壓力荷爾蒙濃度亦明顯偏高，反之當母親具有較高的幸福感，孩子的壓力荷爾蒙濃度則相對較低。