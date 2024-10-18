每五個港人有一人有「濕敏」？ 全港首創外用抗濕敏專方《中大中藥傳承濕敏貼》無類固醇 一貼止痕！

踏入十月，天氣開始轉涼變得舒適。但對過敏及濕敏膚質的人來說，天氣一轉皮膚變得敏感，容易乾燥痕癢；紅脹、鱗屑、滲血水等煩惱接踵而來。反覆發作下，飽受問題困擾亦為身心帶來極大影響，導致情況惡化並形成惡性循環。

根據網上資料，估計全港受濕敏困擾人數達150萬，惟現時市面上大多舒緩濕敏的產品都是藥膏，體感黏笠，持續抓撓患處，更有可能令受損皮膚造成感染！而新登場的《中大中藥傳承濕敏貼》是破天荒首創3以外用薄貼形式，舒緩濕敏不適，一貼止痕！

全新濕敏系列濕敏貼 舒緩濕敏不適

對抗濕敏，除了內在調理，外在護理保護患處亦十分重要。應避免使用含有酒精、香料並選擇溫和不刺激性的產品。《中大中藥傳承濕敏貼》以突破性嶄新科技，將改善濕敏之中草本專方變成透明超薄膜，24小時舒紅止癢，修復傷口加促痊癒，亦保護皮膚避免因抓撓再次破損，大人、小朋友都適用！配方更無類固醇及塑化劑， 適合長期使用。一貼即時止癢，同時減少對類固醇依賴。只需一片便可達到保濕、止癢及修復三大功效，全方位照顧乾燥及敏感肌膚人士，絕對是濕敏問題人士的福音。