每五個港人有一人有「濕敏」？ 全港首創外用抗濕敏專方《中大中藥傳承濕敏貼》無類固醇 一貼止痕！

踏入十月，天氣開始轉涼變得舒適。但對過敏及濕敏膚質的人來說，天氣一轉皮膚變得敏感，容易乾燥痕癢；紅脹、鱗屑、滲血水等煩惱接踵而來。反覆發作下，飽受問題困擾亦為身心帶來極大影響，導致情況惡化並形成惡性循環。
根據網上資料，估計全港受濕敏困擾人數達150萬，惟現時市面上大多舒緩濕敏的產品都是藥膏，體感黏笠，持續抓撓患處，更有可能令受損皮膚造成感染！而新登場的《中大中藥傳承濕敏貼》是破天荒首創3以外用薄貼形式，舒緩濕敏不適，一貼止痕！
全新濕敏系列濕敏貼 舒緩濕敏不適
對抗濕敏，除了內在調理，外在護理保護患處亦十分重要。應避免使用含有酒精、香料並選擇溫和不刺激性的產品。《中大中藥傳承濕敏貼》以突破性嶄新科技，將改善濕敏之中草本專方變成透明超薄膜，24小時舒紅止癢，修復傷口加促痊癒，亦保護皮膚避免因抓撓再次破損，大人、小朋友都適用！配方更無類固醇及塑化劑， 適合長期使用。一貼即時止癢，同時減少對類固醇依賴。只需一片便可達到保濕、止癢及修復三大功效，全方位照顧乾燥及敏感肌膚人士，絕對是濕敏問題人士的福音。
突破性0.027mm超薄設計 高度防水透氣 告別黏笠 24小時修復止痕
突破性0.027mm超薄隱形設計，貼服度高，清爽不黏膩，給予肌膚無負擔的完美呵護。86%用家認同有助保護受損傷口，避免皮膚受二次感染。已通過皮膚刺激性及過敏性測試合格，適合敏感膚質人士。超過94%在過去 12 個月出現紅脹，甚至變啡或褪色斑塊的受訪者認同有助改善皮膚患處紅脹的情況。
本港知名大學中醫中藥研究所七重功效認證 功效卓越
「中大中藥傳承」是御藥堂旗下的大學科研保健品牌，產品以針對現代人健康問題研發，集香港知名大學中醫中藥研究所的研究成果。全新濕敏系列《中大中藥傳承濕敏貼》含金盞花、牡丹皮、薄荷等中草本成份，配合透明質酸、維他命及礦物質，鎖水保濕，強化肌膚屏障，避免皮膚乾澀。更通過香港知名大學中醫中藥研究所科研證實：有助消紅抗菌、舒紅止癢、修復傷口1 。24小時長效深層滋潤，安撫乾燥敏感肌。用家實證連續使用7天2，明顯促進傷口修復癒合，減輕由乾燥引致的各種敏感不適。
銷售平台: 香港萬寧店舖、御藥堂網店
1. 配方通過七重專業科研評估，包括抗紅熱反應評估、抑菌抗菌力評估、傷口修復力評估、舒脹止癢效果評估、保濕效果評估、透皮吸收效果評估、刺激性評估(Data on file)。
2. 根據21名受訪者的用後感網上調查報告(生活易ESD service Limited, 2024)。效果或因人而異。
3. 根據2024年9月前已公開的市場資料，與於主流平台銷售的濕敏/ 傷口修復 外用產品 比較，中大中藥傳承濕敏貼是全港首創外用抗濕敏0.027mm薄膜劑型配方