每兩年做篩查 及早發現乳癌

乳癌是本港女性最常見的癌症，也可說是唯一會威脅女性生命的乳房疾病。香港中文大學醫院外科專科醫生陳可恩認為，女士應提升對乳房健康的關注，有懷疑時及早求診，再配合合適的篩查計劃，就可以及時發現乳癌，以最少的治療達致康復。
無論是否曾經生育、母乳餵哺，或者有否家族史，當女士年屆40歲，就應該開始接受乳癌篩查。陳可恩表示，「乳癌風險隨年紀增加，而根據流行病學數據，香港女性的乳癌發病年齡中位數是五十多歲，因此建議由40歲開始定期接受篩查，便可捕捉到大部分早期個案。」
臨床觸診 + 乳房X光造影
乳癌篩查基本包括專業人員的臨床觸診，檢查有否硬塊等，以及乳房X光造影。陳可恩指亞洲女性的乳房組織密度較高，因此乳房X光造影的敏感度相對外國女性為低，而加入超聲波檢查，就可填補不足。「如果有家族史的話，就會再詳細分析其發病年齡、乳癌類型、其他相關癌症、單側或雙側患癌等。直系親屬、多個家人患乳癌、45歲以下發病，或男性乳癌，都屬風險因素，會建議提早開始篩查；而BRCA1/2遺傳基因變異隱性患者則屬於極高危，需要個人化篩查安排。」
關注乳房健康
常有建議女性每個月作乳房自我檢查，旨在及早發現異樣。可是限制在於難以教育所有女性都以正確的方法檢查；甚至會引來虛驚一場。陳可恩主張女性多關注乳房健康，如發現乳房硬塊或腋窩腫塊；乳房或乳頭皮膚紅腫、凹入、變厚；乳頭出現任何顏色分泌；乳頭形狀不對稱、凹陷、起紅疹、痕癢，都應該諮詢醫生。「千萬不要以為每兩年一次乳癌篩查便足夠；又或者每月自我檢查，就不做篩查。時刻關注再配合篩查，才可發揮最大作用。」陳可恩強調，只要乳癌未擴散，一般都不會致命，所以只要患者願意及早求醫，便能把握機會根治疾病。
早期治療創傷低
乳癌篩查的目的，是找出沒有徵狀、仍處於0期或1期的乳癌。陳可恩續指，這個期數的乳癌，大多只要用手術方法就能夠治愈，很多情況下可以保留乳房，毋須整個乳房切除，大大減低對女性心理和生理的影響；之後需要化療的機會亦較低。「及早醫治能縮短往後治療的時間，從而減少病人的醫療開支，她們承受的創傷亦較輕。此外，由於不少乳癌病人正值工作的黃金時期，及早完成治療能讓她們盡快重投工作，減少影響社會的生產力。」