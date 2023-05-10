每兩年做篩查 及早發現乳癌

乳癌是本港女性最常見的癌症，也可說是唯一會威脅女性生命的乳房疾病。香港中文大學醫院外科專科醫生陳可恩認為，女士應提升對乳房健康的關注，有懷疑時及早求診，再配合合適的篩查計劃，就可以及時發現乳癌，以最少的治療達致康復。 無論是否曾經生育、母乳餵哺，或者有否家族史，當女士年屆40歲，就應該開始接受乳癌篩查。陳可恩表示，「乳癌風險隨年紀增加，而根據流行病學數據，香港女性的乳癌發病年齡中位數是五十多歲，因此建議由40歲開始定期接受篩查，便可捕捉到大部分早期個案。」

臨床觸診 + 乳房X光造影 乳癌篩查基本包括專業人員的臨床觸診，檢查有否硬塊等，以及乳房X光造影。陳可恩指亞洲女性的乳房組織密度較高，因此乳房X光造影的敏感度相對外國女性為低，而加入超聲波檢查，就可填補不足。「如果有家族史的話，就會再詳細分析其發病年齡、乳癌類型、其他相關癌症、單側或雙側患癌等。直系親屬、多個家人患乳癌、45歲以下發病，或男性乳癌，都屬風險因素，會建議提早開始篩查；而BRCA1/2遺傳基因變異隱性患者則屬於極高危，需要個人化篩查安排。」