每周3天超過12點睡恐致癌 醫生教3招不吃保健品護肝

熬夜可能會致癌？有醫生指出，如果每個星期有3天超過一個時間後才入睡，就會對肝臟造成損害，並增加患癌風險。吃保健品不是最佳方法，他推介3大護肝方法，讓肝臟回復良好修復的節奏。
熬夜未必傷肝
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人都會聽過熬夜會傷肝的說法，其實，目前並沒有直接證明「熬夜一定會導致肝臟器質性病變」如肝硬化、肝衰竭等。然而，大量研究確實顯示，若長期熬夜可能會對身體造成以下影響：
- 長期睡眠不足，肝功能指標會異常(如ALT、AST升高)。
- 長期夜班工作者的肝臟疾病風險高於白天工作者，甚至易患脂肪肝。
- 動物實驗發現，打亂生理時鐘的小鼠，其肝臟細胞修復能力會下降。
因此，雖然「熬夜直接傷肝」不是絕對因果，但「長期熬夜」確實增加肝臟負擔與慢性疾病風險，這已成為醫學共識。至於熬夜是不是一定會「立刻」傷肝？黃醫生解答指，不是，但「長期熬夜」會讓肝臟失去良好修復的節奏，加速身體代謝失調、免疫力下降，間接傷害肝臟健康。
在中醫學裡，認為「肝」在晚上11點到凌晨3點(子時至丑時)是重點修復時段。根據《黃帝內經》，「肝藏血，血舍於肝。」這段時間人體應該進入熟睡狀態，讓肝臟好好調養血液、排毒與自我修復。因此，中醫認為熬夜破壞這個自然修復機制，肝功能就會受損。
所以，黃醫生表示，如果想保護自己的肝臟，有以下3大建議：
- 盡量晚上11點前睡覺。
- 讓肝臟有充足的休息時間。
- 保持良好作息，避免長期慢性壓力。
每周3天超過12點睡恐致癌
黃醫生指，熬一次夜會其實對身體的傷害不大，因為偶爾熬夜，肝臟有自癒能力，影響有限。惟長期熬夜，肝臟受損會逐步累積，從功能異常到脂肪肝，甚至演變成肝纖維化、肝硬化。
長期熬夜的標準定義
至於如何定義長期熬夜的標準？黃醫生指，可以從以下3大方面上定義：
- 熬夜頻率：每周熬夜多於3次(指晚上12點後才睡，或大幅偏離正常作息)。
- 持續時間：連續持續3個月以上，即符合「長期熬夜」標準。
- 在職業健康研究中：若熬夜型輪班持續超過5年，通常視為「超長期熬夜工作模式」。
醫生教3招不吃保健品護肝
黃醫生指，記住以下3大原則，就可以保護好肝臟，是最好的保肝藥，而不是吃保健品：
- 晚上11點前睡覺(最好10點半就準備躺平)。
- 保持規律作息，不要「暴睡暴醒」。
- 給肝臟充足休息，白天也要避免過度壓力。
黃醫生指，長期熬夜會讓肝臟失去良好修復的節奏，加速身體代謝失調、免疫力下降，間接傷害肝臟健康。因此，想保護肝臟的人應該遵循健康的作息規律，避免熬夜。他強調，如果一星期多於3次熬夜，並持續多於3個月，就真的熬夜傷，而且不只會有如脂肪肝等的肝臟疾病，也會增加新陳代謝症候群、心血管疾病及罹癌的風險。