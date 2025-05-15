每周3天超過12點睡恐致癌 醫生教3招不吃保健品護肝

熬夜可能會致癌？有醫生指出，如果每個星期有3天超過一個時間後才入睡，就會對肝臟造成損害，並增加患癌風險。吃保健品不是最佳方法，他推介3大護肝方法，讓肝臟回復良好修復的節奏。

熬夜未必傷肝

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人都會聽過熬夜會傷肝的說法，其實，目前並沒有直接證明「熬夜一定會導致肝臟器質性病變」如肝硬化、肝衰竭等。然而，大量研究確實顯示，若長期熬夜可能會對身體造成以下影響：

長期睡眠不足，肝功能指標會異常(如ALT、AST升高)。

長期夜班工作者的肝臟疾病風險高於白天工作者，甚至易患脂肪肝。

動物實驗發現，打亂生理時鐘的小鼠，其肝臟細胞修復能力會下降。

因此，雖然「熬夜直接傷肝」不是絕對因果，但「長期熬夜」確實增加肝臟負擔與慢性疾病風險，這已成為醫學共識。至於熬夜是不是一定會「立刻」傷肝？黃醫生解答指，不是，但「長期熬夜」會讓肝臟失去良好修復的節奏，加速身體代謝失調、免疫力下降，間接傷害肝臟健康。

在中醫學裡，認為「肝」在晚上11點到凌晨3點(子時至丑時)是重點修復時段。根據《黃帝內經》，「肝藏血，血舍於肝。」這段時間人體應該進入熟睡狀態，讓肝臟好好調養血液、排毒與自我修復。因此，中醫認為熬夜破壞這個自然修復機制，肝功能就會受損。

所以，黃醫生表示，如果想保護自己的肝臟，有以下3大建議：