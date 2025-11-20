每天吸40支煙！70歲男「咳嗽、痰多」患慢阻肺 留意4大警號

COPD是一種呼吸道長期發炎導致阻塞的疾病，典型症狀為「咳、痰、悶、喘」。若有呼吸困難等警號，應及早戒煙並就醫治療，以減緩病情惡化、改善生活質素。

70歲的張先生每天吸40支煙、煙齡長達42年，近年常出現咳嗽、痰多與爬樓梯就喘不過氣的情形，經檢查確診為慢性阻塞性肺病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease，簡稱COPD)。國泰綜合醫院魏芳君護理部主任表示，張先生起初嘗試自行戒煙未果，院方透過醫病共享決策(SDM)說明疾病嚴重度與吸煙相關性後，轉介至戒煙門診接受尼古丁貼片治療與衛生教育輔導。一個月後成功停止吸煙，3個月後完全戒斷並不再需要戒煙貼片。目前他持續覆診，在個案管理師追蹤與協助建立規律運動、均衡飲食習慣下，逐步恢復正常生活。

張嘉修醫生提醒，一般人常將「慢性咳嗽」、「容易喘」誤認為老化或感冒，實為肺功能惡化警號。預防COPD最有效的方法就是「戒煙」，戒煙愈早，肺功能下降愈慢；早期發現、及早治療，更能減少急性發作與住院風險。

國泰綜合醫院張嘉修醫生指出，「煙害」就是罹患COPD最大的風險因素。研究顯示，吸煙者罹患慢阻肺風險較非吸煙者高出6.3倍。COPD特徵為「氣道長期發炎、呼吸道狹窄」，患者會愈來愈喘、愈容易咳嗽，甚至走幾步就喘不過氣；肺功能一旦受損，難以恢復。

吸煙是最大危險因子 戒煙是預防 COPD 最有效方法

遠離煙害守護呼吸健康 出現警號快就醫

臺北市政府衛生局黃建華局長強調，研究已證實任何形式的煙品(含電子煙與加熱煙)都對健康有害。煙品的有害物質會損害呼吸道黏膜及纖毛，造成咳嗽、咳痰、降低免疫力，也容易惡化為支氣管炎及肺炎。

黃建華局長提醒，COPD是一種呼吸道長期發炎導致阻塞的疾病，典型症狀為「咳、痰、悶、喘」。若有呼吸困難等警號，應及早戒煙並就醫治療，以減緩病情惡化、改善生活質素。

