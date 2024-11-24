每年逾3.5萬港人患癌 調整飲食可助減患癌風險 1種蔬菜更可對抗頭號癌症殺手

最新數字顯示，2022年本港新增癌症個案達35,373宗，比2021年減8%，但相信是第五波新冠疫情影響就醫所致。其實癌症與飲食息息相關，例如若能多吃十字花科蔬菜，便有助預防頭號癌症殺手——肺癌的侵襲。
六大防癌方法
日本國立癌症研究中心的研究團隊，綜合多項以日本人為對象的科學研究，發表了一份防癌指引，當中提出「六大防癌方法」，包括禁煙、節制飲酒、保持運動、維持健康體重、定期健康檢查，以及調整飲食和生活，譬如控制鹽分攝取、避免直接食用過熱的食物或飲料及多攝取蔬菜和水果等。
分析指出，蔬果含有多種抗癌成分，如纖維、維他命C、類黃酮、胡蘿蔔素和葉酸等，可以幫助提升體內酵素活性，抑制致癌物質的作用並清除自由基，從而達到降低癌症風險的效果。
異硫氰酸酯助減肺癌風險
研究團隊又提到，多吃蔬果有助減低胃癌風險，而每天只要多吃100克的蔬果便可以降低食道癌風險10%，其中十字花科蔬菜，例如大白菜、羽衣甘藍和西蘭花等，更具有降低肺癌風險的潛力，因為這類蔬菜含有豐富的「異硫氰酸酯」，能幫助排除致癌物質，最高有望降低51%的肺癌風險，再配合含有硒的食物，如海鮮、瘦肉、蛋、蘑菇、大蒜和芝麻等，可以更有效降低肺癌風險。