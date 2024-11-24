每年逾3.5萬港人患癌 調整飲食可助減患癌風險 1種蔬菜更可對抗頭號癌症殺手

最新數字顯示，2022年本港新增癌症個案達35,373宗，比2021年減8%，但相信是第五波新冠疫情影響就醫所致。其實癌症與飲食息息相關，例如若能多吃十字花科蔬菜，便有助預防頭號癌症殺手——肺癌的侵襲。

六大防癌方法

日本國立癌症研究中心的研究團隊，綜合多項以日本人為對象的科學研究，發表了一份防癌指引，當中提出「六大防癌方法」，包括禁煙、節制飲酒、保持運動、維持健康體重、定期健康檢查，以及調整飲食和生活，譬如控制鹽分攝取、避免直接食用過熱的食物或飲料及多攝取蔬菜和水果等。

分析指出，蔬果含有多種抗癌成分，如纖維、維他命C、類黃酮、胡蘿蔔素和葉酸等，可以幫助提升體內酵素活性，抑制致癌物質的作用並清除自由基，從而達到降低癌症風險的效果。