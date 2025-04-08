每日喝咖啡會生腎石？醫生教3招降患結石風險

喝咖啡和生腎石到底有甚麼關聯？不少人會疑惑喝咖啡到底是不是會生腎結石，醫生拆解這個迷思，並指出有3大方法有助降低患結石風險。
3招降患結石風險
減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，研究顯示，每天飲用黑咖啡或拿鐵有助腎結石的發生率降低約26%至32%，而且適當補充鈣質亦可以再減少腎結石的風險。然而，喝朱古力咖啡和杏仁奶鮮奶咖啡卻可能增加腎結石的形成。到底原因究竟是甚麼呢？
蕭醫生解釋指，腎結石的主要類型中，約70%至80%屬於草酸鈣結石。由於咖啡中含有咖啡因和微量草酸，曾有人擔心其可能促進草酸鈣結晶的形成。然而，美國一項涵蓋數十萬人的長期研究發現，每日喝咖啡人士的腎結石發生率反而降低約26%，顯示咖啡對預防結石具有一定的保護作用。這主要歸因於以下幾點：
1. 利尿作用
- 咖啡因能增加尿液的生成和流量，稀釋尿中礦物質的濃度，有助於防止結晶的沉澱。
2. 減少結晶附著
- 咖啡因透過作用於腎臟的腺苷受體，降低草酸鈣結晶附著在腎臟上皮細胞的機會。
3. 檸檬酸的保護作用
- 咖啡中含有檸檬酸，屬一種天然的結石抑制物，能與鈣離子結合，以防止結晶形成。
喝茶更易生結石？
蕭醫生指出，比起咖啡，茶類飲品相對容易導致結石的形成。高草酸食物會增加尿液中的草酸濃度，並與鈣結合形成結晶。而咖啡的草酸含量相對較低。根據營養資料，黑咖啡每杯(約240毫升)僅含1至2毫克的草酸，在許多常見食物中幾乎微乎其微。
常見食物草酸含量比較
- 半杯煮熟菠菜：約755毫克
- 中等大小的焗薯仔：近100毫克
- 可可粉(茶匙)：約67毫克
- 紅茶(一杯)：約14毫克
蕭醫生指，相比於以上食物，咖啡中的2毫克草酸含量幾乎微不足道，所以正常情況下，單靠咖啡中的草酸不會顯著提高腎結石風險。
鈣質補充對腎結石的影響
蕭醫生指，很多人誤以為草酸鈣結石患者應嚴格限制鈣的攝取，但實際上，充足的鈣質可以在腸道中與草酸結合，減少草酸被吸收進入血液和尿液，降低結石風險。研究顯示，每日正常鈣攝取(約1200毫克)能將結石復發率降低51%。因此，建議每日鈣質攝取量為1000至1200毫克，並可透過乳製品或鈣片來補充。
服用鈣質2大注意事項
隨餐服用鈣片
- 避免空腹服用鈣片，以免引起的尿鈣升高，增加結石風險。若空腹喝黑咖啡的人需補鈣，建議在早餐後或在咖啡中加入牛奶。
注意咖啡的添加成分
- 咖啡本身對結石影響不大，但加入朱古力醬或可可粉的朱古力咖啡屬於高草酸來源，而杏仁奶的草酸含量也中等，可能提高結石風險。
不同人士的飲用建議
- 已經有腎結石病史者：無須完全戒除咖啡，但應確保每天攝取足夠水分(至少2-3公升)和適量鈣質，並限制高草酸食物的攝取。
- 骨質疏鬆或鈣流失風險者：適量飲用咖啡與骨質疏鬆無直接相關，只要確保鈣質和維他命D的攝取充足即可。
- 尿酸結石患者：咖啡並非高嘌呤食物，無法增加尿酸結石風險，甚至可能有助於降低痛風風險。