每日喝咖啡會生腎石？醫生教3招降患結石風險

喝咖啡和生腎石到底有甚麼關聯？不少人會疑惑喝咖啡到底是不是會生腎結石，醫生拆解這個迷思，並指出有3大方法有助降低患結石風險。

3招降患結石風險

減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，研究顯示，每天飲用黑咖啡或拿鐵有助腎結石的發生率降低約26%至32%，而且適當補充鈣質亦可以再減少腎結石的風險。然而，喝朱古力咖啡和杏仁奶鮮奶咖啡卻可能增加腎結石的形成。到底原因究竟是甚麼呢？

蕭醫生解釋指，腎結石的主要類型中，約70%至80%屬於草酸鈣結石。由於咖啡中含有咖啡因和微量草酸，曾有人擔心其可能促進草酸鈣結晶的形成。然而，美國一項涵蓋數十萬人的長期研究發現，每日喝咖啡人士的腎結石發生率反而降低約26%，顯示咖啡對預防結石具有一定的保護作用。這主要歸因於以下幾點：

1. 利尿作用

咖啡因能增加尿液的生成和流量，稀釋尿中礦物質的濃度，有助於防止結晶的沉澱。

2. 減少結晶附著

咖啡因透過作用於腎臟的腺苷受體，降低草酸鈣結晶附著在腎臟上皮細胞的機會。

3. 檸檬酸的保護作用

咖啡中含有檸檬酸，屬一種天然的結石抑制物，能與鈣離子結合，以防止結晶形成。

喝茶更易生結石？

蕭醫生指出，比起咖啡，茶類飲品相對容易導致結石的形成。高草酸食物會增加尿液中的草酸濃度，並與鈣結合形成結晶。而咖啡的草酸含量相對較低。根據營養資料，黑咖啡每杯(約240毫升)僅含1至2毫克的草酸，在許多常見食物中幾乎微乎其微。

常見食物草酸含量比較

半杯煮熟菠菜：約755毫克

中等大小的焗薯仔：近100毫克

可可粉(茶匙)：約67毫克

紅茶(一杯)：約14毫克

蕭醫生指，相比於以上食物，咖啡中的2毫克草酸含量幾乎微不足道，所以正常情況下，單靠咖啡中的草酸不會顯著提高腎結石風險。