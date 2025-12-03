每日小酌冇關係？醫生警告：認知障礙風險比你想像更高

隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然而，醫學研究已明確指出，長期飲酒不僅會傷肝，更會直接損害腦部。臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫生洪研竣提醒，酒精本身就是認知障礙的重要風險因素，飲酒會加速腦部退化，很可能讓人提早邁向認知障礙。
飲酒者為何有比較高認知障礙風險？
洪研竣醫生說明，酒精代謝物乙醛，除了是一級致癌物以外，也具有直接的神經毒性，長期飲用之後會造成慢性發炎、自由基堆積及神經細胞受損。此外，酒精會改變腦部神經受體的功能，因此導致認知功能受損。這些變化使得大腦生理功能受到傷害，包含記憶、判斷、衝動控制、情緒調節的能力都會下降。
3大國際研究一致指出：飲酒會提高認知障礙風險
根據國際期刊《Psychosomatics》2017年發表的一項系統性回顧，持續飲酒可能導致中壯年族群大腦功能受到影響，提早出現認知障礙症狀。國際期刊《Neuropsychiatric Disease and Treatment》2020年的系統性回顧也指出，飲酒每周超過14個酒精單位(相當於每週140克酒精，約等於每周12罐330毫升酒精濃度4.5%的啤酒)，是一個確定的認知障礙症風險因素。2024年國際知名期刊《The Lancet》收錄30萬位飲酒者資料更顯示，飲酒與認知障礙症發生有其因果關係。
小酌並非無害 這樣做降低傷害
除了直接的神經毒性，酒精也會導致神經生長必須的維生素B1缺乏，造成「韋尼克氏腦病」與「高沙可夫症候群」，病人可能出現眼球運動異常、步態不穩(導致跌倒)、嚴重的失憶與虛談症狀，讓病人與家屬承受沉重照顧壓力。松德院區成癮防治科呼籲：
- 酒精不是保健品，「長期飲酒會增加認知障礙風險」，並非小酌無害。
- 若有長期飲酒習慣，應警覺認知障礙風險，及早戒酒最能降低傷害。
- 若發現親友出現飲酒控制困難或記憶力明顯退化，應及早尋求專業精神醫療協助。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】