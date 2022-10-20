每日行8,600步 可防體重上升

交通方便加上處處都有扶手電梯，雙腳走路的機會愈來愈少，但原來簡單的走路是我們預防肥胖的良方。研究顯示，只要每日行夠8,600步，便可以阻止體重上升；如體重超標想減肥，只要多走2,400步，即合共日行11,000步，就能令體重徐徐下降。

跟進4年

該項研究分析了逾六千名年齡介乎41至67歲、體重指數在24.3至32.9之間的成年人，以儀器監測的活動數據、體重及健康狀況。所有人的平均跟進時間長達4年。

結果發現，每日步行約8,000至9,000步的人，較少出現肥胖及睡眠窒息等與肥胖相關的問題。至於體重超標至接近癡肥、體重指數在25至29的水平，若每日步行11,000步，就可以將5年內變癡肥的風險減半。研究已刊載於《Nature Medicine》。

