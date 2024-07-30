每日食蛋有訣竅！營養師提醒：「全熟蛋」吸收率最高

說起補充優質蛋白質，很多人會想到唾手可得的雞蛋，不過多種烹調方式下，不同「熟度」的雞蛋，營養吸收率可是大不相同；營養師劉怡里提到，烚蛋與生蛋的吸收率竟然相差到1倍。

熟蛋最營養、最安全 劉怡里指出，雞蛋的熟度會直接影響到營養的吸收率。生蛋的吸收率只有50%，而烚蛋的吸收率則高達99%。一般熟蛋如炒蛋、煎蛋、蒸蛋等，吸收率也有80%以上。她強調，熟蛋不僅營養價值高，還更安全也更衛生；她特別提醒忙碌的上班族，可以選擇方便又營養的茶葉蛋作為補充；雖然雞蛋是優質的蛋白質來源，但減重期間過量攝取仍可能導致體重增加，因此建議適量攝取，避免過量。

每天可吃多少蛋？ 針對經常被問到每天應該吃多少雞蛋的問題，劉怡里建議，一般成年人每天可以吃2到3隻蛋，而且最好吃全蛋，因為蛋黃中含有豐富的維生素A、D、E，以及對眼睛和身體健康有益的葉黃素和玉米黃素。「所以建議蛋黃要一起吃」，她說，這樣才能獲得完整的營養。