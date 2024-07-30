每日食蛋有訣竅！營養師提醒：「全熟蛋」吸收率最高

說起補充優質蛋白質，很多人會想到唾手可得的雞蛋，不過多種烹調方式下，不同「熟度」的雞蛋，營養吸收率可是大不相同；營養師劉怡里提到，烚蛋與生蛋的吸收率竟然相差到1倍。
熟蛋最營養、最安全
劉怡里指出，雞蛋的熟度會直接影響到營養的吸收率。生蛋的吸收率只有50%，而烚蛋的吸收率則高達99%。一般熟蛋如炒蛋、煎蛋、蒸蛋等，吸收率也有80%以上。她強調，熟蛋不僅營養價值高，還更安全也更衛生；她特別提醒忙碌的上班族，可以選擇方便又營養的茶葉蛋作為補充；雖然雞蛋是優質的蛋白質來源，但減重期間過量攝取仍可能導致體重增加，因此建議適量攝取，避免過量。
每天可吃多少蛋？
針對經常被問到每天應該吃多少雞蛋的問題，劉怡里建議，一般成年人每天可以吃2到3隻蛋，而且最好吃全蛋，因為蛋黃中含有豐富的維生素A、D、E，以及對眼睛和身體健康有益的葉黃素和玉米黃素。「所以建議蛋黃要一起吃」，她說，這樣才能獲得完整的營養。
雞蛋的營養價值
根據劉怡里的說法，一顆雞蛋的營養價值相當於：
- 35克魚類(約半個手掌心)
- 35克白蝦(約4條)
- 30克雞胸肉(約半個手掌心)
- 35克雞腿(棒棒腿一隻)
- 190毫升無糖豆漿
- 80克傳統豆腐(約4塊豆腐)
- 35克豬肉(約半個手掌心)
- 35克牛腱(約半個手掌心)
在食用雞蛋時，劉怡里提到有幾個需要注意的小叮嚀。首先，烹煮蛋類食材前請務必洗手並徹底搓洗雞蛋。另外，生雞蛋中的蛋白含有會阻礙「生物素」吸收的抗生物素「Avidin」，長期大量食用容易導致生物素缺乏，進而引發掉髮、皮膚炎、抑鬱、昏睡等健康問題。此外，免疫力低下者、嬰幼兒、孕婦及哺乳婦女應避免攝取未熟蛋及其製品，如提拉米蘇、溫泉蛋、鹹豆漿加蛋、自製沙律醬及火鍋醬料拌生蛋黃等，以確保飲食安全和健康。
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