每日食1個呢樣嘢可以幫你抗抑鬱？

抑鬱症是常見的情緒困擾，可以嚴重破壞患者的生活質素，甚或引發自毀行為。有研究發現，用藥、飲食及運動等生活模式，或可影響一個人患上抑鬱症的風險。而改變可以十分簡單，例如只需要每日吃一個橙，即可降低患抑鬱症的機會。

與15種細菌增加有關 該項由哈佛大學進行並在《Microbiome》發表的研究，每天進食一個橙便可將抑鬱症風險降低近20%。研究分析了來自護士健康研究計劃內超過10萬名女性的健康數據，發現柑橘類水果的消耗與腸道微生物群落中15種不同細菌的增加相關，包括糞腸桿菌，或因此而減低抑鬱症出現。

與蔬果總量無關 研究人員指出，過去已有研究發現糞腸桿菌較低與抑鬱症有關，原因是這種腸道細菌可影響5-羥色胺和多巴胺的產生，繼而改善情緒表現，因此提高這種細菌的水平可能有助預防抑鬱症。但觀察顯示，目前只有特定柑橘類水果可以帶來抗抑鬱的作用，因為總水果或蔬菜消耗量，或其他單一水果如蘋果或香蕉，與抑鬱症風險沒有任何關係。

仍須進一步研究 專家強調，愈來愈多證表明腸道和大腦之間存在強烈的關連，故此改善腸道細菌叢或可成為對付抑鬱症的另一途徑，但仍需要進行更多的臨床測試，才能證明食用柑橘類水果的抗抑鬱功效，惟認為即使未有確實證據，大家仍可每日吃一個橙，因為此舉不會帶來任何不良影響。