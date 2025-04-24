每日14人罹患大腸癌！「這3招」是最佳預防之道

大腸癌是最可預防的癌症之一，遠離大腸癌要先維持良好的飲食習慣，建議外食族在食物的種類選擇，少吃紅肉並減少加工製品，多攝取高纖維食物，並養成運動的好習慣。

張先生是一名46歲、三餐幾乎外食的上班族，平時用餐時間也不固定。因周遭親友表示大腸癌檢查很重要，便至醫院做大腸癌篩檢(糞便隱血檢查)，後續收到通知書顯示結果為異常。張先生覆診進一步做大腸鏡檢查，發現早期息肉，一併將其切除，病理報告顯示為良性腺瘤，後續恢復狀況良好。

據香港癌症資料統計中心資料顯示，多年來大腸癌新症個案一直位居前列，平均每天有14人罹患大腸癌。政府「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲及沒有症狀的香港居民在私營界別接受篩查服務，預防大腸癌。參加者會首先進行大便隱血測試，檢驗是否有肉眼都見不到的微量血液。若有，會安排接受大腸鏡檢查及切除有可能出現的大腸瘜肉，避免其演變成癌症。

大腸癌預防之道有三 良好飲食、運動、與定期篩檢

中榮嘉義分院大腸直腸科醫生江梓維指出，大腸癌是最可預防的癌症之一，遠離大腸癌要先維持良好的飲食習慣，建議外食族在食物的種類選擇，少吃紅肉並減少加工製品，多攝取高纖維食物，並養成運動的好習慣。

江醫生提醒，大多數的大腸癌是從良性息肉轉化成惡性，而大腸鏡的目的就是讓良性息肉尚未轉變為惡性之前，及早切除，及早治療，建議大家可多加利用大腸癌篩查來了解自己的健康及預防。