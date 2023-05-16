每星期手機通話過30分鐘 增高血壓風險

手機是現代人不可或缺的隨身工具，但很多人喜歡傳訊息多過用手機來講電話，原來可能是對健康比較好的做法。有研究發現，每星期用手機傾談超過30分鐘的人，出現高血壓的風險比較少用手機通話的人高12%。

跟進12年

該項研究由廣州南方醫科大學進行，利用英國生物銀行逾21萬名37至73歲成年人的健康資料進行分析，以了解手機通話習慣與高血壓的關係，跟進期平均為12年，期間共有近1.4萬人被診斷患有高血壓。

數據分析顯示，使用手機的人、即每星期最少進行一次通話，患高血壓的風險比無用手機通話的人高7%；若每星期的通話時間介乎30至59分鐘、1至3小時、4至6小時及超過小時，患病風險則分別上升8%、13%、16%及25%。