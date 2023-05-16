每星期手機通話過30分鐘 增高血壓風險

手機是現代人不可或缺的隨身工具，但很多人喜歡傳訊息多過用手機來講電話，原來可能是對健康比較好的做法。有研究發現，每星期用手機傾談超過30分鐘的人，出現高血壓的風險比較少用手機通話的人高12%。
跟進12年
該項研究由廣州南方醫科大學進行，利用英國生物銀行逾21萬名37至73歲成年人的健康資料進行分析，以了解手機通話習慣與高血壓的關係，跟進期平均為12年，期間共有近1.4萬人被診斷患有高血壓。
數據分析顯示，使用手機的人、即每星期最少進行一次通話，患高血壓的風險比無用手機通話的人高7%；若每星期的通話時間介乎30至59分鐘、1至3小時、4至6小時及超過小時，患病風險則分別上升8%、13%、16%及25%。
與用手機年資及免提無關
分析又發現，使用手機的年資及有否使用免提裝置，都不影響患高血壓的風險。而本身帶有高血壓遺傳傾向的人，多用電話聊天會令患病機會高33%。有關研究已刊載在《European Heart Journal—Digital Health》。
研究人員指出，只要每星期用手機通話的時間不多過半小時，便不會帶來太大的高血壓威脅。雖然仍需進一步研究確認，但始終盡量少用手機通話有助保持心臟健康。