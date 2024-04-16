每朝起床腰痛又僵硬？一次學識 5 個舒緩腰痛方法

不知道大家早上起床後，會否發現腰部僵硬、疼痛，甚至連彎腰起床都感到相當吃力？如有上述情況出現，很有可能是腰椎發出警號！事實上，腰痛是香港人常見的痛症之一，有研究顯示平均60%至80%港人曾患上不同類型的腰背痛，任何年輕的人士都可能有腰痛。要舒緩腰痠背痛問題，不一定需要依賴止痛膏貼的援助，學會以下5大舒緩腰痛方法，從此遠離腰痠背痛！

要舒緩痛症，先要了解痛症的成因。除了常見的肌肉拉傷或發炎外，也可能是椎間盤突出、坐骨神經痛等問題。此外，長時間維持同一姿勢、姿勢不良、過度使用腰部肌肉等，亦會容易引致腰部勞損造成腰痛。一旦出現腰痠背痛問題，不但會長期深受痛症困擾，更會嚴重影響日常生活、睡眠和工作活動的能力。

5 個簡單改善腰痛方法

1. 側睡時兩腿之間放枕頭

對於腰痛人士而言，側睡時向天一方的盤骨容易會向下方傾斜，令關節整晚處於受壓狀態。因此，側睡時在兩腳中夾著枕頭有助盤骨左右平衡，防止臀部轉動並使脊椎不對齊，減輕腰椎及臀部壓力。