每朝起床腰痛又僵硬？一次學識 5 個舒緩腰痛方法

不知道大家早上起床後，會否發現腰部僵硬、疼痛，甚至連彎腰起床都感到相當吃力？如有上述情況出現，很有可能是腰椎發出警號！事實上，腰痛是香港人常見的痛症之一，有研究顯示平均60%至80%港人曾患上不同類型的腰背痛，任何年輕的人士都可能有腰痛。要舒緩腰痠背痛問題，不一定需要依賴止痛膏貼的援助，學會以下5大舒緩腰痛方法，從此遠離腰痠背痛！
要舒緩痛症，先要了解痛症的成因。除了常見的肌肉拉傷或發炎外，也可能是椎間盤突出、坐骨神經痛等問題。此外，長時間維持同一姿勢、姿勢不良、過度使用腰部肌肉等，亦會容易引致腰部勞損造成腰痛。一旦出現腰痠背痛問題，不但會長期深受痛症困擾，更會嚴重影響日常生活、睡眠和工作活動的能力。
5個簡單改善腰痛方法
1. 側睡時兩腿之間放枕頭
對於腰痛人士而言，側睡時向天一方的盤骨容易會向下方傾斜，令關節整晚處於受壓狀態。因此，側睡時在兩腳中夾著枕頭有助盤骨左右平衡，防止臀部轉動並使脊椎不對齊，減輕腰椎及臀部壓力。
2. 椅子腰部伸展操
大家只需坐在椅子上，左右伸展上半身，手心朝上並交握於頭頂上，維持動作慢慢彎向右側，保持不動 5 秒鐘，然後回復原來的姿勢。動作重複 5 次。此舉有助腰痛人士增強肌肉強度和柔韌度，同時減少身體僵硬和疲勞感。
3. 熱敷
針對不同受傷，大家應使用相應的方法。急性受傷時使用冰敷，有助即時消腫，相反慢性受傷時使用熱敷，則可減輕繃緊。故此，針對腰椎間疼痛，適當使用熱敷，可緩解疼痛不適，令肌肉得以放鬆。使用熱敷時，大家需要留意溫度應在45-50℃之間，每次建議熱敷10-20 分鐘不等，以免燙傷。
4. 針灸
中醫角度而言，腰痛是由腰脊部經絡氣血阻滯，或筋脈失養而造成，所以透過針灸可以疏通人體經絡。對於肌肉緊張、扭傷、發炎和神經受壓所引起的腰痛，針灸可以直接止痛。同時，消除炎症及水腫，減少對神經的壓迫。
5. 內服外用 內外夾擊腰部痛症
不少人為求方便，都會選擇直接使用膏布或塗上按摩膏以舒緩痛症。然而，物理治療師黃琳玲醫師指出相關方法只是以清涼或熱感轉移痛感，治標不治本，惟有對症下藥，才能真正解決腰痛問題。
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