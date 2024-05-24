每餐吃多士配腐乳 缺乏「1維生素」誘發腦部病變

60歲的陳姓婦人近一個月來突然變得神志昏沉、動作遲緩、無力及吃不下東西，家人以為老化或失智，但就醫檢查發現低血鈉，再進一步檢查竟是維生素B1缺乏，引起腦部病變「高沙可夫症候群」。

台灣衛福部彰化醫院腎臟內科醫生張淑鈺表示，低血鈉不是一種病，而是許多不同疾病的表徵，要找出隱藏在電解質異常下的病因，經過電腦斷層等檢測，排除腦中風、水腦等各種病因及心理因素後，確診為維生素B1缺乏。

維生素B1是一種輔酶，促成葡萄糖轉換成脂肪與周圍神經的傳導運作，是能量代謝的重要角色。

維生素 B1 不足 恐致神志不清、影響腸胃消化

張淑鈺醫生指出，維生素B1是一種輔酶，促成葡萄糖轉換成脂肪與周圍神經的傳導運作，是能量代謝的重要角色，一旦嚴重缺乏常導致能量利用受阻，而大腦是身體最需要能量的器官，因此常以神志不清、疲累等腦病變表現狀態，其他還有造成末稍神經炎，也可能影響腸胃，導致食慾喪失、消化不良等。

張淑鈺醫生補充，陳婦喜歡每餐吃多士配腐乳，家人順從她，長期營養不均衡，可能是造成維生素B1缺乏的原因，找出病因後，施以高劑量維生素B1的針劑注射，慢慢回復正常，但部分腦細胞受損後無法恢復，反應有比較遲鈍一點，如果再延遲就醫，腦細胞受損愈多，就愈難回復了。