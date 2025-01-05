每10人就有1人！預防「老年抑鬱症」 三動原則降低風險

WHO(世界衛生組織)估計，全球有2.6億人以上患有抑鬱症，盛行率約3~4%，65歲以上的高齡抑鬱症盛行率更高達10%，相當於每10個老人就有1人患有抑鬱症。

「退休」是現代人普遍會經歷的人生階段，退休後沒有生活目標，影響健康，罹患疾病風險增60%，該如何減少退休帶來的失落感，降低罹患老年抑鬱的風險？WHO(世界衛生組織)估計，全球有2.6億人以上患有抑鬱症，盛行率約3%至4%，65歲以上的高齡抑鬱症盛行率更高達10%，相當於每10個老人就有1人患有抑鬱症。

有專注力下降、記憶力不佳、呈現失能等情形，很容易和失智症混淆，通常記憶力或認知功能下降，也會伴隨其他抑鬱症狀，且失能下降速度較快

有專注力下降、記憶力不佳、呈現失能等情形，很容易和失智症混淆，通常記憶力或認知功能下降，也會伴隨其他抑鬱症狀，且失能下降速度較快 ( 相較於阿茲海默症 ) 。

有專注力下降、記憶力不佳、呈現失能等情形，很容易和失智症混淆，通常記憶力或認知功能下降，也會伴隨其他抑鬱症狀，且失能下降速度較快 ( 相較於阿茲海默症 ) 。

有專注力下降、記憶力不佳、呈現失能等情形，很容易和失智症混淆，通常記憶力或認知功能下降，也會伴隨其他抑鬱症狀，且失能下降速度較快 ( 相較於阿茲海默症 ) 。

常以身體症狀或疼痛來表現：主要是長輩不習慣表達自我的情緒及心理狀態，也較傾向壓抑而非表達，所以經常會以無法解釋的身體症狀或難治型疼痛，來傳達其內在心情的不適。

常以身體症狀或疼痛來表現：主要是長輩不習慣表達自我的情緒及心理狀態，也較傾向壓抑而非表達，所以經常會以無法解釋的身體症狀或難治型疼痛，來傳達其內在心情的不適。

常以身體症狀或疼痛來表現：主要是長輩不習慣表達自我的情緒及心理狀態，也較傾向壓抑而非表達，所以經常會以無法解釋的身體症狀或難治型疼痛，來傳達其內在心情的不適。

常以身體症狀或疼痛來表現：主要是長輩不習慣表達自我的情緒及心理狀態，也較傾向壓抑而非表達，所以經常會以無法解釋的身體症狀或難治型疼痛，來傳達其內在心情的不適。

臺北市立聯合醫院松德院區社區精神科主治醫生陳文瑩說，老年抑鬱症往往是多重風險因素導致，包括多重身體疾病(如各種慢性病、癌症、心血管疾病等)或是遺傳及特殊壓力事件，如經濟因素、早期創傷；另需要特別關注的議題是失落感，像是身份地位喪失、社會價值低落、伴侶過世等都有影響。而抑鬱症在老年人身上的表現，通常較不典型，一般常見以下兩類表徵：

長輩不習慣表達自我的情緒及心理狀態，所以經常會以無法解釋的身體症狀或難治型疼痛，來傳達其內在心情的不適。

觀察日常、情緒、認知 症狀逾兩周應就醫評估治療

陳文瑩表示，抑鬱和失智是影響老年身心健康的兩大威脅，一般可從「日常」、「情緒」、「認知」等來觀察。如上述症狀持續超過兩周以上，且每天有大部分的時間，都處於情緒低落、充滿負面想法、對生活喪失興趣時，就要高度注意長者是否有抑鬱傾向，應即時就醫評估，及早診斷治療。

老年抑鬱症在診斷上，會需要先了解各種身體疾病及相關因素，透過問診並依病史來診斷及給予治療，目前透過適當藥物搭配心理治療，對老年輕、中度患者的療效很好，不比年輕抑鬱症患者效果差；而針對難治型的抑鬱症患者，需要時會輔助以重複經顱磁刺激(rTMS)目前也都有顯著的效果。