每2個月發高燒 一驗竟是「扁桃腺發炎」 1治療方式斬斷禍根

三十多歲的余小姐過去一年飽受「慢性扁桃腺發炎」之苦，每回高燒就只能臥躺在床，無暇照料孩子與家務。由於在診所無法根治問題，輾轉至醫院耳鼻喉科就診，經醫生詳細問診及檢查後發現，該名患者反覆發炎的頻率已超出醫療指引。雖發燒後接受藥物治療就能好轉，但也讓日常生活離不開藥物。黃聖凱醫生當即建議進行扁桃腺切除手術，根除反覆發燒感染問題。

耳鼻喉頭頸部黃聖凱醫生提到，因慢性扁桃腺發炎，不僅使患者再三經歷喉嚨劇痛，還可能導致口臭、吞嚥卡卡、喉頭不適、妨礙呼吸及睡眠等問題。這些症狀除了影響健康外，更可能因「口氣問題」，在職場或人際關係中造成尷尬，使患者在生理、心理上承受巨大壓力。

達文西機械臂手術切除 精準度高、傷口小且恢復快

黃聖凱醫生和患者分析，執行冷刀器械手術其疼痛指數及出血率相當高，且至少須休養一個月，而常用的能量刀或電漿刀，也均需要2至3周的恢復期。而若是施以達文西機械臂手術切除扁桃腺，則其具有高精準度，透過操作機械手臂執刀，精細程度遠超人手；其次，搭配高解析度的3D立體影像，讓主刀醫生清晰可視患處外，團隊成員也能同步了解手術進程。

再者，因其立體影像系統能將視野放大10倍，在切除病灶時，可精準於窄小口腔內剝離扁桃腺，與過往傳統手術相比，有效避免誤傷患處旁的神經與血管，降低出血量。因此，可大幅縮短手術時間，且術後患者恢復期也較短，能盡快回歸生活正軌。