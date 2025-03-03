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健康
2025-03-03 15:30:00

每2名女性有1位曾患尿道炎 1類感染比男性高危 醫生揭5大泌尿婦科疾病

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每2名女性有1位曾患尿道炎 1類感染比男性高危 醫生揭5大泌尿婦科疾病

每2名女性有1位曾患尿道炎 1類感染比男性高危 醫生揭5大泌尿婦科疾病

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泌尿科不只是男性可以看，女性也有看泌尿科的必要，有數據指，每2名女性便有1位曾患尿道炎。有醫生指出， 泌尿科並非男性專屬，女性也會有不同的泌尿疾病，其中有1類的感染甚至比男性更高危。醫生指出，女性常見的5大泌尿疾病。

女性5大泌尿疾病

泌尿科高銘鴻醫生在其facebok專頁上分享指，許多人誤以為泌尿科僅為男性服務，女生有問題就要看婦產科，但實際上，泌尿科所處理的問題對於女性同樣重要。高醫生指，女性泌尿系統疾病並不少見，以下是一些常見的泌尿問題，皆可由泌尿科醫生進行診療：

1. 尿路感染 

  • 由於女性尿道較短且接近肛門，尿路感染的發生率顯著高於男性。
  • 常見症狀包括頻尿、尿急及排尿時的疼痛，嚴重時可能伴隨血尿或發燒。如有此類情況，應盡早求醫處理。

2. 頻尿或夜尿增多 

  • 若排尿次數明顯增加，可能與膀胱過度活躍症或其他泌尿系統疾病有關。
  • 泌尿科醫生可透過詳細檢查找出原因並提供適當的治療方案。

3. 尿失禁 

  • 隨著分娩、年齡增長或盆底肌肉的鬆弛，女性可能會出現壓力性尿失禁，例如在咳嗽、打噴嚏或大笑時出現漏尿現象。這是常見但常被忽視的問題，實際上可通過治療獲得改善。

4.血尿或尿液顏色異常 

  • 血尿可能由腎結石、感染或腫瘤引起，無論血量多少，均應立即尋求醫療協助。

5. 排尿疼痛或異味 

  • 尿液異常氣味或排尿疼痛可能是泌尿系統感染或代謝異常的指標，這些問題同樣需專業醫生進行診治。
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尿液顏色反映健康狀況（am730製圖） 尿液顏色反映健康狀況（am730製圖） 尿液顏色反映健康狀況（am730製圖） 尿液顏色反映健康狀況（am730製圖） 尿液顏色反映健康狀況（am730製圖） 尿液顏色反映健康狀況（am730製圖）

泌尿科看診要準備甚麼？

高醫生指，許多女性可能會感到尷尬，而且大部分泌尿科醫生都是男性，而有所顧慮，但泌尿科醫生在處理各類泌尿問題上具備豐富的經驗，病患只需如實描述病情，醫生將提供最精準的診斷與治療建議。

至於看診過程會如何進行，高醫生指，泌尿科醫生會首先透過問診了解病史及症狀，必要時會安排尿液檢查、超音波檢查或膀胱功能測試。男女就診前，也建議簡單記錄自己的症狀，包括排尿頻率、顏色、氣味及是否伴隨其他不適。攜帶身體檢查報告或相關病史，有助於醫生快速掌握情況。

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