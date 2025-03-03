每2名女性有1位曾患尿道炎 1類感染比男性高危 醫生揭5大泌尿婦科疾病

泌尿科不只是男性可以看，女性也有看泌尿科的必要，有數據指，每2名女性便有1位曾患尿道炎。有醫生指出， 泌尿科並非男性專屬，女性也會有不同的泌尿疾病，其中有1類的感染甚至比男性更高危。醫生指出，女性常見的5大泌尿疾病。

泌尿科高銘鴻醫生在其 facebok專頁 上分享指，許多人誤以為泌尿科僅為男性服務，女生有問題就要看婦產科，但實際上，泌尿科所處理的問題對於女性同樣重要。高醫生指，女性泌尿系統疾病並不少見，以下是一些常見的泌尿問題，皆可由泌尿科醫生進行診療：

泌尿科看診要準備甚麼？

高醫生指，許多女性可能會感到尷尬，而且大部分泌尿科醫生都是男性，而有所顧慮，但泌尿科醫生在處理各類泌尿問題上具備豐富的經驗，病患只需如實描述病情，醫生將提供最精準的診斷與治療建議。

至於看診過程會如何進行，高醫生指，泌尿科醫生會首先透過問診了解病史及症狀，必要時會安排尿液檢查、超音波檢查或膀胱功能測試。男女就診前，也建議簡單記錄自己的症狀，包括排尿頻率、顏色、氣味及是否伴隨其他不適。攜帶身體檢查報告或相關病史，有助於醫生快速掌握情況。