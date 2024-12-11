每4個女生就有3個會有私密處問題！ 定期攝取2大成份 杜絕私密處感染

女生對於臉部的保養當然相當重視，不過私密處的保養亦不容忽視！女性的私密處猶如一張看不到的臉般同樣非常敏感柔弱，需要加倍呵護。有統計顯示，每4位女性就會有3位一生中感染最少一次私密處問題，當中4成女性更會復發，更有5%女性曾在一年內患上3次。各位姐妹們千萬不要因為尷尬而選擇逃避處理，作為女性更要學會愛護自己，好好保養私密部位。
6大私密處感染原因 宜正視問題
要防止私密處受到感染，就先要了解其感染原因︰
1. 身體構造
由於女性的尿道與肛門的位置非常接近，所以細菌會較容易進入尿道並產生感染。
2. 水分攝取量過低、習慣性憋尿
排尿時可以連同細菌一同排出，若不愛喝水、憋尿等等，降低排尿次數，細菌長時間累積並增生，就會很容易尿道感染。
3. 生理期間沒有即時替換衛生棉
衛生棉建議每4小時就要替換一次，經血若長時間焗住，就會變成非常適合細菌滋長的環境。
4. 清潔不當
使用不當的清潔方式或產品，破壞了私密處的 pH 值而提高感染機率。
5. 懷孕、更年期
懷孕與更年期間體內荷爾蒙會減少，這時期身體的抗菌保護力也會跟著大幅下降。
6. 性行為
男性及女性私密處的 pH 值不同，過程中沒有做好保護措施，是非常容易讓細菌趁虛而入，造成感染。
一般而言，常見的私密處感染症狀有︰異常分泌物、發癢不適、異味或紅腫疼痛等。
特定益生菌+蔓越莓 預防私密感染、防復發
想免受私密處感染困擾，除了培養良好的生活習慣、清潔方式等之外，也可以揀選適合的私密處保健品，以加強防護力，預防私密感染、防止復發，由內在入手預防私密處惡菌入侵！眾所周知，蔓越莓產品可將私密感染的風險降低約1/3。因蔓越莓含有的A型原花青素，能抑制壞菌附著，包圍住大腸桿菌，防止這些細菌附在私密處而造成感染、排尿不適等問題。
除此之外，益生菌亦是維持私密處健康的秘笈之一。女士私密處黏膜駐紮著多種菌叢，形成穩定健康的生態系統，主要優勢菌屬為乳酸桿菌屬(Lactobacill)，例如：加氏乳桿菌(L. gasseri)、嗜酸乳桿菌(L. acidophilus)、鼠李糖乳桿菌(L. rhamnosus)、發酵乳酸菌(L. fermentum)、植物乳桿菌(L. plantarum)，這些益菌有助抵禦惡菌入侵，不過隨著不良生活習慣或其他外在因素，導致益菌數量減少，令惡菌數量增加，形成私密處感染問題。
PureVita 紓密益由專業藥劑師及營養師調配，專為女性設計的益生菌配方。全面養護女士私密部位，450億益生菌配方，添加蔓越莓及益生元，有助維護私密益菌生態，對抗惡菌，抑制惡菌黏附，迅速紓緩痕癢、灼痛，改善異味、分泌物問題，減少感染復發機會。
藝人蔚雨芯(Rainky)深明預防勝於治療，與其有問題時用藥物解決，倒不如日常生活透過服用合適益生菌，調整私密處微生態平衡，預防私密處問題！服食PureVita紓密益一段時間後，直言︰「私密處無咁容易痕癢不適，唔使再擔心感染復發！」
滿意見證*：服用 30 天用家同意
98.8% 私密處感覺清爽且舒適
97.5% 私密處不再痕癢
93.4% 分泌物量和顏色恢復正常
94.3% 私密部位異味消失
服用 90 天 用家同意
97.0% 泌尿道或私密處感染次數減低
90.8% 與伴侶的親密質素和滿意度提升
建議用量：
• 預防不適及保健作用：每日一粒
• 紓解不適狀況：每日兩粒
主要銷售點：
(*服用1-3個月 245位用家試用報告 (Aug-Nov 2024))