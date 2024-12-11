每4個女生就有3個會有私密處問題！ 定期攝取2大成份 杜絕私密處感染

女生對於臉部的保養當然相當重視，不過私密處的保養亦不容忽視！女性的私密處猶如一張看不到的臉般同樣非常敏感柔弱，需要加倍呵護。有統計顯示，每4位女性就會有3位一生中感染最少一次私密處問題，當中4成女性更會復發，更有5%女性曾在一年內患上3次。各位姐妹們千萬不要因為尷尬而選擇逃避處理，作為女性更要學會愛護自己，好好保養私密部位。

6 大私密處感染原因 宜正視問題

要防止私密處受到感染，就先要了解其感染原因︰

1. 身體構造

由於女性的尿道與肛門的位置非常接近，所以細菌會較容易進入尿道並產生感染。

2. 水分攝取量過低、習慣性憋尿

排尿時可以連同細菌一同排出，若不愛喝水、憋尿等等，降低排尿次數，細菌長時間累積並增生，就會很容易尿道感染。

3. 生理期間沒有即時替換衛生棉

衛生棉建議每4小時就要替換一次，經血若長時間焗住，就會變成非常適合細菌滋長的環境。

4. 清潔不當

使用不當的清潔方式或產品，破壞了私密處的 pH 值而提高感染機率。

5. 懷孕、更年期

懷孕與更年期間體內荷爾蒙會減少，這時期身體的抗菌保護力也會跟著大幅下降。

6. 性行為

男性及女性私密處的 pH 值不同，過程中沒有做好保護措施，是非常容易讓細菌趁虛而入，造成感染。

一般而言，常見的私密處感染症狀有︰異常分泌物、發癢不適、異味或紅腫疼痛等。