比橄欖油營養！降心血管疾病風險 苦茶油4招挑選指南

健康飲食不只跟食材有關，烹飪用油也很重要，想要吃得健康，建議攝取單元、多元不飽和脂肪酸，並避開飽和脂肪與反式脂肪等加工油品。其中苦茶油有「東方橄欖油」美稱，冒煙點可達250°C以上，且油酸含量甚至高過橄欖油，有助降低心血管疾病的發生率。台灣農糧署分享4招挑選苦茶油：看外觀、查包裝、品風味、塗手背，煎、炒、煮、炸都上手。

4招辨明教你苦茶油挑選指南 挑選好品質的苦茶油有撇步，首先可以看外觀，以沉澱物較少，晃動後氣泡細緻持久者佳。 接著可翻到瓶身背後檢查查包裝，查看保存期限、產地、成分等資訊。 若是直接向油茶農購買，可再透過試味及塗手背來觀察，以帶茶果香、無油耗氣味，入口順口不鎖喉，以及塗抹手背時滑潤不黏膩，快速且完全吸收為佳。 苦茶油買回家後，存放環境的空氣、光線和濕氣都會影響苦茶油的品質，平時應避免放置於高溫或強光照射處，當溫度下降至5℃以下，苦茶油可能出現白色結晶物，回復常溫即會恢復清澈，屬於自然現象，仍可安心食用。 茶油油脂中含有70至80%的油酸(Oleic acid)隨著果實成熟度增加，油酸含量隨之上升，可達80%以上，其次是亞油酸(Linoleic acid)約佔15%。苦茶油的脂肪酸組成與橄欖油相似，故有「東方橄欖油」之稱。

苦茶油4招挑選指南

橄欖油VS苦茶油 近年地中海飲食(Mediterranean diet)蟬聯最佳飲食法，雖然價格遠高於一般植物油，消費量仍逐年增加。這種飲食的特色是多食用蔬果、豆類、未精製的穀類、海鮮，少量紅肉，以及約30%的油脂，油脂來源就是橄欖油，這也成為營養學界廣為推崇的飲食內容。橄欖油的特色是油酸含量達70%以上，現在已經科學研究證實，高油酸油脂可以降低心血管疾病的發生率，其最大的影響是血液中氧化的低密度膽固醇低於攝取一般植物油的健康成人。 高級冷壓初榨橄欖油的冒煙點相當低，不適合高溫烹調，僅適用於生飲、涼拌的食用方法。反觀，品質良好的壓榨苦茶油冒煙點很高，可達250°C以上，所以煎、炒、煮、炸皆適宜。苦茶油中的油酸含量甚至高過橄欖油，所以聯合國糧食及農業組織(FAO)特別推崇食用苦茶油，因為可以增進人體健康。而且，一般家庭常用的大豆油、葵花油、芥花油等等，是經過高度精製後的產品・雖然具有高冒煙點、適於烹煮調理，但精製過程已經將寶貴的植化素(Phytochemicals)去除殆盡，不能提供人體重要的保健功效。