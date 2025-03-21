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健康
2025-03-21 13:18:00

毛囊炎原因｜春夏潮濕易引起 要注重飲食慎選洗衣粉沐浴露

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毛囊炎

天氣潮濕容易造成毛囊發炎。

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踏入春夏天氣潮濕，汗水加上油脂分泌，在衣物過度摩擦下，有可能成為引起毛囊炎（Folliculitis）原因。毛囊炎一旦惡化，更會演變成蜂窩性組織炎。要改善或預防毛囊炎，飲食上要留意，另外亦可補充合適的營養，包括含維他命B及花青素的食物。

毛囊發炎3大原因

毛囊炎分為3種，包括細菌性毛囊炎、黴菌性毛囊炎及假性毛囊炎，引起毛囊發炎主要有3個原因，第一個是個人體質，例如免疫力低、肥胖及容易流汗等；第二是衛生習慣，當皮膚未獲適當清潔、不適合的護膚品及使用不乾淨的剃刀及鬚刨等；第三為外在環境，例如衣服透氣功能差或到訪受細菌感染的游泳池等。

毛囊炎原因｜（am730製圖） 毛囊炎原因｜個人體質（am730製圖） 毛囊炎原因｜衛生習慣（am730製圖） 毛囊炎原因｜外在環境（am730製圖）

毛囊炎預防小貼士

  1. 保持肌膚乾淨乾燥，避免處於高溫潮濕環境；
  2. 經常洗手，避免用手觸摸面部及背部等容易出汗的肌膚；
  3. 避用殺菌及抗炎的沐浴露及洗頭水；
  4. 慎選洗衣粉，避開香料、螢光劑等物質；
  5. 避免穿著貼身及不透氣的衣物，可選純棉衣物；
  6. 維持良好規律作息；
  7. 適時釋放壓力，保持心情愉快。
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毛囊炎預防方法｜（am730製圖） 毛囊炎預防方法｜保持肌膚乾淨乾燥，避免處於高溫潮濕環境（am730製圖） 毛囊炎預防方法｜經常洗手，避免用手觸摸面部及背部等容易出汗的肌膚（am730製圖） 毛囊炎預防方法｜避用殺菌及抗炎的沐浴露及洗頭水（am730製圖） 毛囊炎預防方法｜慎選洗衣粉，避開香料、螢光劑等物質（am730製圖） 毛囊炎預防方法｜避免穿著貼身及不透氣的衣物，可選純棉衣物（am730製圖） 毛囊炎預防方法｜維持良好規律作息（am730製圖） 毛囊炎預防方法｜適時釋放壓力，保持心情愉快（am730製圖）

少食油炸、燒烤食物

有皮膚科醫生提醒，飲食上應避免用油炸及燒烤等烹調方法，及減少食用過度辛辣刺激的食物，例如薑、葱、蒜及辣椒等。醫生指，可多用清淡的方式煮食，例如蒸、烚、炒等，另外亦可多補充含維他命AB1B2B6C及花青素等食物，都可以幫助預防毛囊炎。

如果懷疑自己感染毛囊炎，切忌隨便使用偏方或自行購買來歷不明的藥物，應盡早求醫，以免感染惡化。

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