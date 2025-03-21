毛囊炎原因｜春夏潮濕易引起 要注重飲食慎選洗衣粉沐浴露

踏入春夏天氣潮濕，汗水加上油脂分泌，在衣物過度摩擦下，有可能成為引起毛囊炎（Folliculitis）原因。毛囊炎一旦惡化，更會演變成蜂窩性組織炎。要改善或預防毛囊炎，飲食上要留意，另外亦可補充合適的營養，包括含維他命B及花青素的食物。

毛囊發炎3大原因

毛囊炎分為3種，包括細菌性毛囊炎、黴菌性毛囊炎及假性毛囊炎，引起毛囊發炎主要有3個原因，第一個是個人體質，例如免疫力低、肥胖及容易流汗等；第二是衛生習慣，當皮膚未獲適當清潔、不適合的護膚品及使用不乾淨的剃刀及鬚刨等；第三為外在環境，例如衣服透氣功能差或到訪受細菌感染的游泳池等。